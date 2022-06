Thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới năm 2022?

Công ty ECA International đã đưa ra danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022 dựa vào nhiều yếu tố, bao gồm cả giá trung bình của những mặt hàng và khoản chi tiêu thiết yếu cho các hộ gia đình như sữa và dầu ăn, tiền thuê nhà, các tiện ích, phương tiện công cộng và sức mạnh của đồng nội tệ.

Hong Kong lần thứ 3 liên tiếp được đánh giá là thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Ảnh: Reuters

CNN đưa tin, đây là năm thứ 3 liên tiếp Hong Kong giữ "ngôi vương" theo chỉ số ECA. Chỉ số này đặc biệt tập trung vào đánh giá của các lao động nước ngoài và người ngoại quốc về các thành phố.

Năm nay, châu Á có thể được coi là lục địa đắt đỏ nhất thế giới, khi có tới 5 thành phố gồm Hong Kong, Thượng Hải, Quảng Châu (đều thuộc Trung Quốc), Tokyo (Nhật) và Seoul (Hàn Quốc) lọt vào tốp 10 đô thị đứng đầu danh sách.

Châu Á cũng là nơi có thành phố vươn lên trong danh sách nhanh nhất. Đó là thủ đô Colombo của Sri Lanka, thăng hạng từ thứ 162 lên 149.

Về lí do cho sự hiện diện ngày càng tăng của các thành phố Trung Quốc trong danh sách, Lee Quane, giám đốc khu vực châu Á của ECA giải thích: "Phần lớn các thành phố của Trung Quốc trong bảng xếp hạng của chúng tôi có tỷ lệ lạm phát cao hơn mức chúng ta thường thấy, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn các thành phố khác ở châu Á. Vì vậy, lí do chính khiến họ tăng thứ hạng là do Nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục mạnh lên so với các đồng tiền lớn khác".

Ngược lại, các thành phố ở châu Âu như Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha), Rome (Italia) và Brussels (Bỉ) lại bị tụt hạng. Trong đó, thủ đô Pháp, vốn từng giữ vị trí đắt đỏ nhất thế giới, rơi khỏi tốp 30 thành phố đứng đầu.

"Gần như mọi thành phố lớn của khu vực đồng Euro (Eurozone) đều giảm thứ hạng trong năm nay vì đồng Euro hoạt động kém hơn trong 12 tháng qua so với đồng USD của Mỹ và đồng Bảng của Anh", ông Quane nói.

Các yếu tố bên ngoài như chính trị và chiến sự cũng có thể đóng một vai trò nào đó. Việc Nga mở chiến dịch tấn công quân sự vào Ukraine và các lệnh trừng phạt sau đó của Mỹ cùng các đồng minh chống Nga đồng nghĩa Moscow xếp ở vị trí thứ 62 và St Petersburg ở vị trí 147.

Thành phố đắt đỏ nhất châu Âu là Geneva, Thụy Sĩ, đứng ở vị trí thứ 3 sau Hong Kong và New York (Mỹ). Thụy Sĩ sử dụng đồng Franc Thụy Sĩ, thay vì đồng Euro.

Tất nhiên, đại dịch Covid-19 đã đóng một vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các yếu tố kinh tế khác làm xáo trộn bảng xếp hạng của ECA.

Danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2022