Thanh niên MobiFone phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong kỷ nguyên số

(VTC News) -

Sáng tạo để chuyển đổi số một cách toàn diện

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới từ cuối năm 2019 đến nay vẫn diễn biến phức tạp, MobiFone cũng không nằm ngoài xu thế trên khi phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải chuyển đổi số một cách mạnh mẽ hơn nữa.

Với vai trò, mục tiêu là doanh nghiệp dẫn dắt về chuyển đổi số, bên cạnh nhiệm vụ cung cấp hạ tầng số, triển khai đổi mới kỹ thuật phục vụ nhu cầu chuyển đổi số quốc gia, MobiFone thực hiện đẩy mạnh công tác xây dựng nền tảng số, con người số. Trong đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên là nòng cốt xung kích trong các hoạt động tiêu biểu phục vụ công tác chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Với tinh thần “xung kích, sáng tạo”, đoàn thanh niên MobiFone đã quán triệt tới toàn thể đội ngũ đoàn viên vai trò, trách nhiệm của mình cùng đóng góp sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết cùng để từng bước chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang nhà cung cấp dịch vụ số, cung cấp dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu.

Xác định rõ mục tiêu “Sáng tạo là nhiệm vụ”, Đoàn thanh niên Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong những năm qua đẩy mạnh nhiều phong trào như “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên xung kích, tình nguyện làm việc vì MobiFone”, “Đồng hành cùng Dịch vụ chuyển mạng giữ số”, Chiến dịch “4G Xanh”... hướng đến việc từng bước chuyển đổi số trong các hoạt động nội bộ và thực hiện đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả Doanh nghiệp của Đoàn Khối DNTW.

Bên cạnh đó, với việc đóng góp gần 5.000 sáng kiến, giải pháp và gần 4.000 công trình thanh niên các cấp, vượt hơn chỉ tiêu đã đề ra đầu nhiệm kỳ 2016 - 2022, đoàn viên thanh niên MobiFone đã góp phần duy trì tốt hiệu quả sản xuất kinh doanh và làm lợi cho Tổng công ty hàng chục tỷ đồng.

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện - xung kích

Bên cạnh mục tiêu đổi mới sáng tạo trong từng hoạt động, MobiFone cũng đề cao trách nhiệm xã hội và cộng đồng, luôn nỗ lực trở thành điển hình cho tinh thần tương thân tương ái của Người Việt thông qua việc duy trì các hoạt động an sinh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội được triển khai tại các địa phương trên cả nước.

Trong bối cảnh đại dịch có nhiều diễn biến phức tạp, tuổi trẻ MobiFone đã triển khai nhiều chương thiết thực và kịp thời để chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch: “MobiFone - Bữa cơm nghĩa tình”, “Sóng và máy tính cho em”, “Chương trình đổi sim 4G gây quỹ cho các cá nhân, gia đình ảnh hưởng bởi COVID-19”,...

Ngoài ra, các hoạt động vì môi trường, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, an sinh xã hội hàng năm được duy trì và triển khai tích cực, thể hiện nét đẹp văn hoá và truyền thống của Người MobiFone. Các chiến dịch có sự tham gia và hưởng ứng tích cực như chiến dịch “MobiFone - Những giọt máu Hồng” thu hút gần 5.000 người tham gia hiến máu thành công, đóng góp kịp thời công đồng khi cả nước thiếu hụt hàng ngàn đơn vị máu.

Tổng giá trị thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong nhiệm kỳ 2016 - 2022 của đoàn viên thanh niên MobiFone lên đến hơn 12 tỷ đồng.

Trong từng hoạt động, tuổi trẻ đoàn viên thanh niên MobiFone đều chú trọng việc không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy các nguồn lực, công cụ, đa dạng hoá hình thức hoạt động của Đoàn, từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên của thời kỳ mới “có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vì sự phát triển bền vững của MobiFone và đất nước.”

Nhấn mạnh vai trò của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với tuổi trẻ đoàn viên thanh niên MobiFone, anh Nguyễn Mạnh Hiếu – Bí thư Đoàn thanh niên TCT Viễn thông MobiFone cho biết: Trong dòng chảy nhanh chóng của kỷ nguyên số, nếu doanh nghiệp viễn thông không chuyển đổi số nhanh thì tất yếu sẽ tụt hậu.

Trong quá trình ấy, các đoàn viên, thanh niên đóng vai trò là lực lượng nòng cốt, cùng chung sức, đồng lòng với Tổng công ty để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt trên 6 lĩnh vực: Chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, Chuyển đổi số hạ tầng, Chuyển đổi số dữ liệu, Chuyển đổi số trong quản trị nội bộ, Chuyển đổi số trong dịch vụ khách hàng và Chuyển đổi số trong văn hóa doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Đoàn thanh niên MobiFone khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ nhằm thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Tổng công ty trong kỷ nguyên số.