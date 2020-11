Thanh niên mang xăng đi cướp ngân hàng ở TP.HCM: TPBank thông tin chi tiết

Theo thông báo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), lúc 9h15 ngày 4/11, nam thanh niên mang theo ba lô đi bộ vào trong chi nhánh của TPBank trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khi đến quầy giao dịch số 2 làm thủ tục chuyển tiền, nam thanh niên quăng ba lô vào nhân viên ngân hàng và lấy chai xăng mang sẵn đổ ra bàn, đồng thời đe dọa nhân viên bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ bật lửa phóng hỏa đốt phòng giao dịch.

Tên cướp bị khống chế.

Khi bị đe dọa, giao dịch viên ngân hàng bình tĩnh, bí mật nhấn chuông báo động cho công an và lực lượng bảo vệ của TPBank khiến nghi phạm hoảng hốt bỏ chạy.

Khi kẻ này bỏ chạy được khoảng 100m thì bị bảo vệ ngân hàng và lực lượng công an nhanh chóng khống chế.

Vụ cướp bất thành, không gây bất cứ thiệt hại nào về người và tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng. Sau đó, lực lượng bảo vệ của TPBank giao tên cướp cho công an xử lý.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Để tăng cường phòng chống tội phạm cướp ngân hàng, TPBank cho biết đã xây dựng và triển khai quy trình an ninh an toàn chi nhánh, quản trị rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho các địa điểm kinh doanh. Đội ngũ giao dịch viên và kiểm soát viên của ngân hàng thường xuyên được đào tạo, tập huấn về kỹ năng phòng chống, ứng phó trộm cướp.

Hội sở cũng truyền thông, hướng dẫn nghiệp vụ đối với chi nhánh, đồng thời giám sát việc diễn tập của chi nhánh để đảm bảo chi nhánh nắm vững các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống cướp.

Các hoạt động giám sát, kiểm tra an toàn an ninh cũng được thực hiện liên tục liên tục góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu các sự vụ trộm cướp trong giai đoạn cuối năm.