Thanh niên định vượt biên để trốn cách ly nhưng không thoát

Tối 10/8, thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp (Bình Phước), cho biết cơ quan chức năng đã bắt một nam thanh niên khi anh ta đang cố gắng vượt biên trái phép sang Campuchia để trốn cách ly.

Người này tên Vũ Mạnh Cường (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng).

Vũ Mạnh Cường bị bắt giữ khi đang cố trốn sang Campuchia. (Ảnh: L.Ngân)

Theo Thiếu tá Điểu Huỳnh Sơn, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Bù Đốp, Cường bị các lực lượng công an bắt lúc 17h30 cùng ngày. "Cường bị bắt khi đang trốn tại ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện. Anh ta đang cố gắng tìm cách vượt biên sang Campuchia trốn cách ly", Thiếu tá Sơn thông tin.

Cường đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để đưa cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp.

Trước đó, lúc 14h ngày 9/8, Đồn Biên phòng Hoàng Diệu (đóng trên địa bàn huyện Bù Đốp) bắt được Cường khi anh này đang vượt biên trái phép sang Campuchia.

Cường sau đó được đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 ngày 10/8, Cường trốn khỏi khu cách ly tập trung tìm cách vượt biên.