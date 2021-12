(VTC News) -

Ngày 14/12, Viện nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật thang máy chính thức thành lập, trực thuộc Hiệp hội Thang máy Việt Nam.

Viện nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật thang máy hoạt động với các chức năng chính: nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ; nghiên cứu phát triển quy chuẩn tiêu chuẩn và đào tạo lao động ngành thang máy Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hiệp hội Thang máy tổ chức Lễ thành lập Viện theo hình thức trực tuyến.

Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn Lao động, Bộ LĐTB&XH cho biết: “Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi ủng hộ và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của việc thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật thang máy. Thời gian tới chắc chắn sẽ có sự phối hợp hiệu quả giữa Hiệp hội Thang máy, Cục An toàn lao động và chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện để Viện nghiên cứu phát triển, đảm bảo an toàn cho người dân.”

Việc thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng Kỹ thuật thang máy sẽ giải quyết được các vấn đề đang bất cập trong thực trạng ngành công nghiệp thang máy Việt Nam hiện nay.

Thứ nhất, nghiên cứu ứng dụng công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Thứ hai, thống nhất một quy chuẩn đào tạo nghề, vừa mang tính chất đào tạo chuyên môn kỹ thuật, vừa định hướng nghề nghiệp, sát hạch chuẩn đầu ra là việc làm cấp thiết và có tính chiến lược lâu dài, không chỉ đối với ngành sản xuất thang máy mà còn quan trọng đối với cả ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Thứ ba, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật trong quy trình sản xuất thang máy nội địa, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm. Các quy chuẩn và tiêu chuẩn sản phẩm thang máy nội địa khi tiệm cận với tiêu chuẩn tại những thị trường khắt khe như Mỹ, châu Âu sẽ giúp sản phẩm Việt sẽ chiếm lĩnh thị trường nội địa.