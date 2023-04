Thanh Lam hủy show ở Mỹ để biểu diễn trong chương trình ‘Mạch nguồn Ví, Giặm’

(VTC News) -

Đêm nhạc Mạch nguồn Ví, Giặm do do Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức. NSND Lê Tiến Thọ làm Tổng đạo diễn với sự góp mặt của 12 nghệ sỹ: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Phạm Phương Thảo, NSƯT Tiến Lâm, NSƯT Đức Long, ca sỹ Anh Thơ, ca sỹ Bùi Lê Mận, ca sỹ Huyền Trang, ca sỹ Đinh Trang, ca sỹ Lương Nguyệt Anh, ca sỹ Đỗ Tố Hoa, ca sỹ Vũ Thắng Lợi và ca sỹ Thanh Tài.

Đặc biệt, nhạc sĩ An Hiếu- con trai cố nhạc sỹ An Thuyên sẽ làm cố vấn nghệ thuật cho chương trình.

Chương trình "Mạch nguồn Ví, Giặm" tôn vinh 5 nhạc sĩ được coi là niềm tự hào của quê hương Nghệ An.

Chương trình được kỳ vọng góp phần khắc họa chân dung của 5 nhạc sĩ đã được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, niềm tự hào của quê hương Nghệ An. Riêng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Có mặt trong buổi gặp gỡ, diva Thanh Lam bày tỏ sự xúc động khi được mời biểu diễn trong chương trình đặc biệt này: "Là nghệ sĩ có mẹ là người con của quê hương xứ Nghệ, tôi cảm thấy rất vinh dự được có mặt trong chương trình.

Tôi đã bỏ rất nhiều chương trình, có chương trình mời đi Mỹ biểu diễn, để trình diễn trong show diễn Mạch nguồn Ví, Giặm vào tháng 5 tới đây.

Trong chương trình Thanh Lam sẽ hát 2 ca khúc của cố nhạc sĩ Hồng Đăng. Mong rằng tôi cùng các nghệ sĩ khác sẽ đóng góp cho thành công của chương trình".

TS Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cho biết: “Chương trình không chỉ tôn vinh 5 nhạc sĩ mà còn tôn vinh Ví, Giặm, khích lệ niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của người xứ Nghệ, cổ vũ người xứ Nghệ khát khao cống hiến, vươn lên”.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương chia sẻ: “Tôi đánh giá cao ý tưởng và nỗ lực của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội. 5 nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, được nuôi dưỡng trong mạch nguồn Ví, Giặm, nhưng không có đất nước nói chung, Hà Nội nói riêng thì không có 5 nhạc sĩ của chúng ta. Từ quê hương Nghệ An họ đã ra đi cùng đất nước, như dòng sông đổ ra biển cả. Từ sông Lam, họ đến với sông Hồng, Cửu Long Giang... và trở thành người tài, niềm tự hào chung của đất nước. Đây là nhận thức, là đánh giá để chúng ta có kịch bản, nội dung xứng đáng với cống hiến của 5 nhạc sĩ”.

Dự kiến, chương trình Mạch nguồn Ví, Giặm được tổ chức vào lúc 20h ngày 14/5/2023, được Đài Truyền hình Nghệ An (NTV) truyền hình trực tiếp; Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Hà Nội, truyền hình Quốc Hội và nhiều đài PT- TH trên cả nước nối sóng.

