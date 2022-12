Thanh Hóa: Đóng điện trạm biến áp cấp điện cho bản Xa Mang

(VTC News) -

Cách trung tâm huyện Quan Sơn khoảng 45 km, đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở, bản Xa Mang có 34 hộ dân là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Thời gian vừa qua, do chưa có điện lưới quốc gia, hạn chế việc tiếp cận thông tin và kiến thức khoa học kỹ thuật nên việc phát triển kinh tế của các hộ dân còn gặp nhiều khó khăn.

Công nhân Điện lực Quan Sơn (PC Thanh Hóa) kiểm tra thiết bị trước khi đưa vào vận hành, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho đời sống của bà con sau khi có điện lưới quốc gia.

Công nhân Điện lực Quan Sơn (PC Thanh Hóa) đóng điện TBA cấp điện cho bản Xa Mang, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn.

Thời gian qua, PC Thanh Hóa không ngừng nỗ lực vận dụng linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư, cải tạo lưới điện, từng bước cùng với chính quyền, sở, ban, ngành các cấp địa phương sớm đưa ra các giải pháp nhằm hiện thực ước mơ có điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, xa trong tỉnh.

Thực hiện Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương - chủ đầu tư dự án tiến hành các thủ tục đầu tư, thi công đưa lưới điện quốc gia về bản Xa Mang. Công trình được triển khai thi công từ tháng 6/2022 với quy mô 5,27 km đường dây 35kV, 1 trạm biến áp công suất 50kVA và 1,1km đường dây hạ áp và hệ thống công tơ, dây sau công tơ đến các hộ dân.

Với sự chỉ đạo sát sao của Sở Công Thương, trong thời gian ngắn, dù điều kiện thời tiết phức tạp, địa hình miền núi hiểm trở, việc vận chuyển vật tư, vật liệu vào khu vực xây dựng tới bản vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn, nhưng đến nay, dự án hoàn thành đạt tiến độ đề ra, đủ điều kiện đóng điện phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dự án sau hoàn thành sẽ cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân bản Xa Mang nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo điều kiện để phát triển sản xuất; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Vui mừng trước sự kiện trọng đại này, ông Phạm Bá Tiệp, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng bản Xa Mang cho biết: "Đây là sự kiện người dân chúng tôi chờ đợi 28 năm nay rồi. Có điện bà con trong bản sẽ nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thoát nghèo bền vững. Chúng tôi mong Nhà nước tiếp tục đóng điện ở các bản nghèo còn lại. Chúng tôi phấn khởi lắm, xuân này bản có điện rồi".

Được biết, dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa do Sở Công Thương làm chủ đầu tư và thực hiện cấp điện cho 4.957 hộ dân thuộc 80 thôn, bản chưa có điện của 9 huyện miền núi, gồm: Ngọc Lặc, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát.

Năm 2022, dự án sẽ triển khai cấp điện cho 20 thôn, bản địa bàn 6 huyện gồm Như Thanh, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát. Trong đó, trên địa bàn huyện Quan Sơn, dự án được đầu tư cấp điện cho 3 thôn, bản gồm: Bản Khà và bản Xía Nọi, xã Sơn Thủy; bản Xa Mang, xã Sơn Điện. Đến nay, công trình cấp điện cho 3 thôn, bản trên địa bàn xã Quan Sơn cơ bản hoàn thành.

Sau khi các dự án hoàn thành và đóng điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị chủ động sớm hoàn tất việc lắp đặt công tơ, tư vấn khách hàng sử dụng dây ra sau công tơ cũng như các thiết bị điện đảm bảo chất lượng đưa điện đến từng hộ dân, cùng với đó tích cực tăng cường hướng dẫn bà con nhân dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đồng thời, công ty cũng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý vận hành lưới điện tuyên truyền bà con tuân thủ các quy định pháp luật về bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp; có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố, tai nạn về điện; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ tài sản của ngành điện nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.