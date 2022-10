Thanh Hoá đến Phú Yên sắp hứng đợt mưa lớn, có nơi trên 200mm

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, Thanh Hóa đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Khoảng từ ngày 30/10 - 2/11, mưa rào và dông rải rác có thể xảy ra tại các tỉnh, thành trên, cục bộ mưa to.

Khu vực Nam Bộ, từ ngày 26-27/10, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hoá đến Phú Yên sắp đón đợt mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày nắng là hình thái thời tiết duy trì ở khu vực Bắc Bộ trong 24 đến 48 giờ tới nhưng một vài nơi có thể xuất hiện mưa lúc buổi đêm và sương mù vào sáng sớm. Trong đó, ngày 25/10, phía Đông Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông.

Lúc 17h hôm nay 23/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam và tan dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động, sóng biển cao 2-4m.

Đêm 24 và ngày 25/10, khu vực này gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.