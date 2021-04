Thành Đô - chàng trai từ bỏ nghề tiếp viên hàng không để trở thành doanh nhân

(VTC News) -

Bước sang năm thứ 6 kể từ khi bén duyên với nghề kinh doanh. CEO trẻ Thành Đô đã có cho mình chuỗi siêu thị chuyên hàng nội địa cao cấp gồm 4 cửa hàng ở các tỉnh thành khác nhau. Đây có thể được xem là một thành tích “đáng nể” của một chàng trai trẻ “đá chéo sân” như Thành Đô.

Là một người yêu thích sự tự do và tự nhận mình khá liều lĩnh, Thành Đô rẽ ngang từ tiếp viên hàng không và không ngại thử thách bản thân khi quyết định theo đuổi công việc kinh doanh. Có thể vào thời điềm mới bắt đầu, quyết định này của chàng trai 9X bị đánh giá là bồng bột nông nổi, thế nhưng bằng quan điểm sống “Yolo – You only live once”, Thành Đô muốn được sống một cách có ý nghĩa và được làm những điều mình mong muốn, được theo đuổi niềm đam mê của mình. Với lối tư duy hiện đại và mới mẻ, Thành Đô đã chứng minh quyết định của mình là đúng đắn bằng chính thành công của hiện tại.

CEO 9X Thành Đô chia sẻ quan điểm: “Thay đổi là cần thiết để tạo nên sự khác biệt. Nếu như ở trong mãi trong vùng an toàn, bạn sẽ là vua của bể nước, nhưng bước ra khỏi đó, bạn mới có thể trở thành con cá mập của đại dương”. Dù nhận được nhiều lời khuyên ngăn của bạn bè, người thân khi từ bỏ công việc với mức thu nhập đáng mơ ước để chạy theo một dự án mới đầy bấp bênh, Thành Đô vẫn lựa chọn đi theo bản năng và đam mê. Chính quyết định ấy đã đánh thức con cá mập kinh doanh đang ngủ say.

Thế nhưng việc bắt đầu kinh doanh khi tuổi đời còn rất trẻ cũng khiến chàng trai Thành Đô gặp không ít khó khăn. Anh luôn tin rằng mỗi thử thách là một cơ hội, một bài học mới để bản thân trui rèn kinh nghiệm cũng như kĩ năng trong nghề. Không có cái gì là miễn phí và tự nhiên mà có, CEO Thành Đô của ngày hôm nay chính là kết quả của những bài học kinh doanh mà anh đúc kết được trong quá trình khởi nghiệp. Nhờ sự kiên trì và luôn đặt cái tâm lên hàng đầu, Thành Đô cùng KoJa Mart đã dần khẳng định được vị thế của thương hiệu trên thị trường.

Dù đã có được một lượng khách hàng trung thành thế nhưng Thành Đô vẫn không ngừng lắng nghe, học hỏi để có thể hoàn thiện KoJa Mart về cả chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ. Để đảm bảo sự đồng nhất về hình ảnh của thương hiệu, anh không chỉ đầu tư về cửa hàng mà còn đầu tư thời gian trực tiếp đào tạo các đại lý.

Bên cạnh đó, một thương hiệu lớn mạnh ngoài sản phẩm thì không thể xem nhẹ trải nghiệm của khách hàng. Với đội ngũ tư vấn viên túc trực 24/7, KoJa Mart luôn kịp thời giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đây cũng là điểm cộng to đùng giúp KoJa Mart ghi điểm và tạo dựng được lòng tin với người tiêu dùng. Sự chỉn chu và nghiêm túc theo đuổi nghề của Thành Đô được thể hiện từ những chi tiết nhỏ nhất, từ cách bài trí cửa hàng, thiết kế website cho đến cách quan tâm trải nghiệm của khách hàng khi mua sắm.

Sau gần 6 năm phát triển, cả 4 cửa hàng của CEO Thành Đô đều đi vào hoạt động và trở thành địa chỉ uy tín của khách hàng trên toàn quốc. Các cửa hàng đều được đánh giá chất lượng tốt và chất lượng phục vụ 5 sao. Chưa dừng lại ở đó, anh vẫn đang ấp ủ kế hoạch và tham vọng mở rộng chuỗi cửa hàng với độ phủ tại khắp 64 tỉnh thành trên cả nước và là địa chỉ hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội địa Nhật Hàn cao cấp.

Nhờ xác định được hướng đi đúng đắn, KoJa Mart cũng như CEO trẻ Thành Đô đang từng bước gặt hái được những thành tựu nhất định trong ngành nghề kinh doanh mà mình đang theo đuổi. Không ngủ quên trên chiến thắng, CEO 9X luôn dành thời gian để học hỏi và nâng cấp chất lượng dịch vụ, hướng đến xây dựng một thương hiệu mang tầm cỡ quốc tế không chỉ làm hài lòng khách hàng trong nước, mà còn là địa chỉ uy tín của nhiều du khách nước ngoài.

