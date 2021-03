Thành Chung: 'Hà Nội FC phải đề phòng Lee Nguyễn'

(VTC News) -

Hà Nội FC sẽ so tài với CLB TP.HCM vào tối mai (23/3) trong trận đấu đáng chú ý nhất vòng 5 V-League. Hà Nội FC thắng đối thủ kình địch 7/8 trận gần nhất, nhưng đội bóng của HLV Alexandre Polking đang hưng phấn với sự hiện diện của Lee Nguyễn.

Cầu thủ Việt kiều vừa ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+9', giúp CLB TP.HCM đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 1-0 kịch tính. Sau 3 trận, Lee Nguyễn đang hòa nhập tốt với đội bóng mới nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng, qua người điệu nghệ. Theo trung vệ Nguyễn Thành Chung, Hà Nội FC phải rất dè chừng cầu thủ này.

"Tôi chưa đối đầu với Lee Nguyễn bao giờ. Đây là cầu thủ đẳng cấp, Hà Nội FC phải rất đề phòng", Thành Chung khẳng định.

Thành Chung đánh giá cao Lee Nguyễn.

Hà Nội FC đang trở lại mạnh mẽ sau đợt nghỉ dịch COVID-19. 2 chiến thắng gần nhất đưa đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Tuy nhiên, chặng đường trở lại của Hà Nội FC còn rất dài. Đội bóng Thủ đô sẽ thiếu vắng Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu ở trận tối mai do chấn thương, nhưng Thành Chung khẳng định Hà Nội FC không thay đổi lối chơi.

"Quang Hải có một vài chấn thương nhẹ và cậu ấy sẽ quay lại sớm nhất. Thiếu Quang Hải, nhưng chúng tôi có những cầu thủ đá thay làm rât tốt. Mong mọi người đồng lòng.

Quãng thời gian khởi đầu, Hà Nội FC đá chưa tốt. Lúc ấy, toàn đội cần nghỉ ngơi, hồi phục lại. Quãng nghỉ vừa qua giúp sức khỏe cầu thủ hồi phục tốt nhất.

Chúng tôi sẽ giữ nguyên lối đá ban bật nhỏ, không thay đổi nhiều. Quan trọng là tinh thần cầu thủ thoải mái. Toàn đội sẽ họp nội bộ biết thêm với nhau về chiến thuật. Tối mai, Hà Nội FC sẽ có câu trả lời trên sân", Thành Chung nhấn mạnh.

Quang Hải không cùng Hà Nội FC đến TP.HCM.

Trung vệ sinh năm 1997 cũng nhấn mạnh: Hà Nội FC phải nhớ bài học ở trận gặp CLB Thanh Hóa để có sự chuẩn bị tốt. Ở trận đấu vòng 4, Hà Nội FC dễ dàng dẫn trước đối thủ 3-0, nhưng lơi lỏng khiến đối thủ vùng lên ghi liền 2 bàn thắng.

"Ở trận gặp Thanh Hóa, toàn đội chơi tốt. Những bàn thua đều do cả đội chứ không do cá nhân nào. Bàn thắng cũng là nhờ cả đội đẩy cao đội hình lên. Bàn thua thì cũng do tiền đạo mất bóng. Chúng tôi là một tập thể nên không đổ lỗi cho ai cả", Thành Chung kết luận.

Hà Nội FC đang có 6 điểm sau 4 vòng, bằng điểm nhưng xếp sau CLB TP.HCM do kém hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng Thủ đô cần một chiến thắng để vượt qua đối thủ và thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu.