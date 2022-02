Bà Phạm Thị Minh (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, như thường lệ, sáng mùng 1 Tết, bà cùng con cháu đi lễ chùa cầu bình an. Theo quan sát của bà Minh, tới thời điểm hiện tại, lượng người đi lễ chùa vẫn ít, một phần do thời tiết lạnh, phần nữa do ảnh hưởng của dịch bệnh.