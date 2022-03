Thanh Bi: Bố ghét nhất vai tiểu tam của tôi trong phim 'Người phán xử'

(VTC News) -

Thanh Bi tên thật là Lại Thanh, gương mặt quen thuộc trong những phim hài sitcom như Kem xôi TV, 5Splus online... Cô nổi tiếng hơn khi vào vai Vân Điệp - cô bồ không an phận của Phan Hải trong phim truyền hình Người phán xử. Sau 5 năm, khán giả mới gặp lại cô với hình tượng hoàn toàn mới trong phim Bão ngầm.

Thanh Bi và Việt Anh trong "Người phán xử"

- Lâu rồi mới thấy Thanh Bi đóng phim, từ hình tượng “tiểu tam” chuyển sang vai thiếu uý công an, chị gặp những khó khăn gì?

Đúng là khá lâu rồi tôi mới trở lại màn ảnh. Lần này, tôi rất bất ngờ khi được tin tưởng giao vai thiếu uý Đường Hải Yến đầy ấn tượng trong phim Bão ngầm. Đây là niềm tự hào và cũng là thử thách lớn đối với tôi, bởi sau 3 tuần nhận vai, tôi nhận được tin bố bị ung thư giai đoạn cuối. Khi ấy tôi đã rất trăn trở vì muốn dừng mọi công việc để lo cho bố. Chính bố động viên, cho tôi động lực để quyết tâm nhận và thực hiện vai diễn này đến cùng.

Vì “tiểu tam” Vân Điệp trong phim Người phán xử quá ấn tượng nên để làm cho khán giả quen với mình trong hình ảnh nữ thiếu uý công an là điều khó khăn đối với tôi. Khi bắt đầu nhận kịch bản, tôi đã nhanh chóng tìm đọc tài liệu cũng như xem các anh chị đi trước diễn vai công an thế nào.

Chỉ trong một thời gian ngắn, tôi phải học rất nhiều từ phong thái lẫn nghiệp vụ chuẩn của một chiến sĩ công an. Tôi nhớ mãi cảm giác cầm trên tay khẩu súng AK47, nặng gần 4 kg trong vòng 4-5 tiếng. Dưới cái nắng 40 độ C, tôi cứ cầm súng và phải quay đi quay lại nhiều lần nên rất mệt. Tuy nhiên, khi nhìn mọi người trong ekip cũng như các anh chị diễn viên quần chúng hăng say làm việc, tôi tự động viên bản thân phải cố gắng hết sức để nhanh chóng hoàn thành cảnh quay.

Thanh Bi lột xác với vai nữ thiếu úy công an trong phim "Bão ngầm".

- Thanh Bi có nhắc về bố, người cho chị động lực để nhận vai diễn trong “Bão ngầm”. Vậy ở thời điểm mới bước chân vào con đường diễn xuất, chị có nhận được sự ủng hộ của ông cũng như mọi người trong gia đình?

Gia đình, đặc biệt là bố tôi không ủng hộ vì nghĩ diễn viên là một nghề rất vất vả. Tuy nhiên từ bé, tôi đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Do quá thích nghề nên tôi giấu gia đình để đi quay phim Người phán xử. Đến khi phim phát sóng, mọi người mới biết và bố không hài lòng với vai diễn của tôi. Ông có nói: “Tao ghét nhất vai Vân Điệp”. Lúc đầu bố phản ứng gay gắt vậy nhưng sau này khi hiểu hơn về nghề nghiệp của tôi, bố thông cảm cho tôi rất nhiều.

Vai thiếu uý Đường Hải Yến trong phim Bão ngầm cũng là cơ hội để tôi ghi điểm với bố, bởi ông từng hoạt động trong quân đội và rất thích tôi thể hiện hình tượng người chiến sĩ công an. Chỉ tiếc ông không chờ được đến ngày phim phát sóng để thấy con gái trong bộ quân phục trên truyền hình. Với tôi, Bão ngầm không chỉ đánh dấu sự trưởng thành trong sự nghiệp diễn xuất mà còn gắn liền với những ký ức không thể quên trong cuộc đời tôi về sự ra đi của bố.

Hai năm vừa rồi, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều gặp khó khăn về kinh tế do dịch COVID-19 hoành hành. Thời gian đó tôi vừa quay Bão ngầm, vừa phải lo toan kinh tế để bố chữa bệnh cũng như dành thời gian chăm sóc ông. Sau này khi nghĩ lại, với tôi, thời gian được ở bên bố, được gần gũi hơn với bố là những ký ức tuyệt vời trong cuộc đời. Bố luôn hiện diện trong tim và có lẽ ông vẫn đang dõi theo, ủng hộ từng bước đi của tôi.

- Thời gian đầu không được gia đình ủng hộ, hành trình trở thành diễn viên của chị chắc không dễ dàng?

Lớn lên trong gia đình nghèo khó nên ngay từ nhỏ, tôi đã hình thành tư duy phải tự lập trong mọi việc. Những năm đại học, tôi đi làm đủ nghề như gia sư, mẫu ảnh… để kiếm tiền trang trải học phí, tiền sinh hoạt và giúp đỡ bố mẹ. Khi ấy môn gì tôi cũng dạy, ai thuê mẫu chụp tôi cũng làm hết chỉ để có thêm thu nhập. Mãi đến khi bén duyên với nghệ thuật từ việc đóng sitcom, MV và đóng phim, tôi mới dư dả được một chút. Nhìn lại quãng thời gian ấy, đúng là tôi đã rất nỗ lực, nhưng tôi thấy chưa đủ để tự hào về bản thân. Tôi nghĩ mình còn phải cố gắng hơn nữa để nuôi sống được mình và phụ giúp gia đình. Riêng với nghề diễn, chỉ cần có cơ hội, tôi sẵn sàng thử sức với bất cứ vai diễn nào để hình ảnh mình luôn được mới mẻ với khán giả.

- Chị từng muốn chuyển sang một nghề khác?

Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, bởi diễn viên là nghề không đơn giản, nhất là đối với những diễn viên tay ngang như tôi. Tôi nghĩ để theo được nghề, bản thân phải luôn giữ được ngọn lửa đam mê mãnh liệt như những ngày đầu. Tôi tự thấy mình rất may mắn khi có cơ hội bén duyên với nghệ thuật qua các sitcom, MV của anh chị nghệ sĩ và được khán giả truyền hình nhớ đến khi xuất hiện trên 2 phim truyền hình về đề tài cảnh sát hình sự.

- Khán giả nhớ đến chị với những vai lẳng lơ, sexy nhưng theo dõi ảnh đời thường, có thể thấy chị rất hạn chế mặc hở. Đây là cách để chị xây dựng hình tượng khác hơn so với trên phim trong mắt khán giả?

Thực ra những hình ảnh sexy mà mọi người thường thấy chỉ là vai diễn hoặc phục vụ cho công việc. Ngoài đời, gu thời trang của tôi phần nhiều là thanh lịch, kín đáo và nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong một vài hoàn cảnh như đi sự kiện hay có lịch trình cần phải mặc hở một chút, tôi sẵn sàng diện trang phục phù hợp. Dù thế nào thì Thanh Bi vẫn mãi là Thanh Bi, vẫn luôn cố gắng hết mình để hoá thân tốt nhất trong từng vai diễn.

- Việc hay được gọi là “tình cũ Quang Lê”, “bồ” của Việt Anh trong phim thay vì gọi bằng nghệ danh có làm chị chạnh lòng?

Nói không chạnh lòng là nói dối. Đôi khi tôi cũng có cảm xúc ấy, nhưng tôi không phủ nhận mình được khán giả biết đến nhiều hơn với những danh xưng đó. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng tự đi trên đôi chân của mình để tương lai, khán giả nhớ và nhắc đến cái tên Thanh Bi một cách độc lập, không đi cùng những danh xưng khác. Tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, miễn là mình biết trân trọng hiện tại và cố gắng trong tương lai. Cũng rất may mắn là thời gian gần đây khi ra đường, một số khán giả đã gọi tôi là “thiếu uý Đường Hải Yến”. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui và có một chút tự hào.

- Dường như sau những ồn ào tình ái với ca sĩ Quang Lê, chị trở nên kín đáo và cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm?

Thời điểm được anh Quang Lê công khai mối quan hệ, tôi còn rất trẻ và vô tư. Tôi nghĩ đơn giản rằng anh là người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ biết điều gì nên và không nên làm. Tôi không nghĩ mối quan hệ của mình và anh Quang Lê khi đó được khán giả quan tâm nhiều như thế. Hiện tại khi đã chững chạc hơn, tôi cũng trở nên kín đáo trong chuyện tình cảm. 3 năm sau khi chia tay anh Quang Lê, tôi vẫn đang ế (cười). Mặc dù cũng có nhiều người đã theo đuổi nhưng tôi cảm thấy chưa thực sự sẵn sàng và chưa tìm được người phù hợp với mình.

Tính tôi khá cầu toàn và rất muốn phấn đấu nhiều hơn cho sự nghiệp. Ở tuổi 28, tôi cảm thấy công việc của mình chưa được ổn định, mình vẫn còn đủ sức trẻ để lao động và cống hiến nên chưa dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi muốn độc lập, tự chủ về kinh tế trước khi lập gia đình.

- Người đàn ông thế nào sẽ chinh phục được trái tim của Thanh Bi? Chị có đặt kế hoạch năm bao nhiêu tuổi sẽ lập gia đình?

Tôi nghĩ mình sẽ bị hấp dẫn bởi người đàn ông giản dị, sâu lắng, không phô trương và có chí tiến thủ. Nếu năm sau có một người phù hợp đến với mình, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên mọi chuyện phải tuỳ vào duyên số. Tôi lại là người thích chuyện tình cảm diễn ra tự nhiên hơn là mình cố gắng ép buộc.