Tháng Tự hào: Cùng nghe 5 bài hát được mệnh danh là 'thánh ca của LGBT'

Pride Month - Tháng Tự hào là một dịp quan trọng đối với những người thuộc cộng đồng LGBT và những ai công nhận hoặc không ác cảm với họ. Trong dịp đặc biệt này, hãy cùng điểm lại 5 bài hát được mệnh danh là “thánh ca của LGBT” từng làm mưa làm gió ở nhiều bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Born This Way - Lady Gaga

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Lady Gaga là một trong những "main pop girls" - những nghệ sĩ nhạc pop nữ góp phần định hình làng nhạc thế giới. Trong số những ca khúc để đời của cô, không thể không nhắc tới bản hit đã làm nên thương hiệu "nữ quyền" và cổ vũ LGBT Born This Way.

Không chỉ giai điệu mà nội dung của Born This Way đã chạm đến trái tim của hàng triệu người yêu âm nhạc, biến nó trở thành bản thánh ca không chỉ riêng LGBT mà còn cho bất cứ ai đang cần tiếp thêm niềm tin về chính bản thân mình.

Beautiful - Christina Aguilera

Beautiful là một bản nhạc pop mang hơi hướng ballad cổ điển viết trên nền nhạc soul với giai điệu chầm chậm của đàn cello. Bài hát được đánh giá rất cao bởi các nhà phê bình âm nhạc, đem về cho Aguilera một giải Grammy 2004 ở hạng mục Nữ ca sĩ trình diễn Pop xuất sắc nhất.

MV của bài hát chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa, trong đó có yếu tố đồng tính. Câu hát "We are beautiful no matter what they say... We are beautiful in every single way" (Chúng ta vẫn luôn xinh đẹp mặc kệ họ nói gì… Chúng ta vẫn luôn xinh đẹp dù có ra sao đi nữa) như một lời khẳng định về vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn mỗi người. Vẻ đẹp ấy không quyết định bởi việc anh mặc gì, giới tính của anh ra sao, kiểu tóc anh để thế nào.

No Tears Left to Cry - Ariana Grande

No Tears Left to Cry là một trong những bản hit đình đám của Ariana Grande khi chạm mốc 50 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày phát hành. Bài hát càng trở nên đặc biệt hơn khi chứa đựng thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT.

Với âm hưởng pop kết hợp cùng giai điệu điện tử khiến ca khúc dễ dàng gây nghiện, giúp con người vượt qua giai đoạn cô đơn lạc lõng. No Tears Left to Cry tác động rất lớn đến cộng đồng LGBT trên thế giới.

Heaven - Troye Sivan

Troye Sivan là một cái tên trẻ nhưng không hề xa lạ với khán giả trẻ, đặc biệt với những ai thuộc cộng đồng LGBT. Trong MV Heaven, Troye Sivan đã tôn vinh những người đã hết lòng bảo vệ quyền bình đẳng giới. Nam ca sĩ cũng cho biết ca khúc này là động lực giúp anh vượt qua những khó khăn để công khai giới tính thật của mình.

The Greatest - Sia

Sia luôn được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tư duy âm nhạc độc đáo, khác biệt, từ nền nhạc mới mẻ kết hợp cùng vũ đạo đặc sắc và những động tác điêu luyện. Đặc biệt trong MV The Greatest, nữ ca sĩ đã gửi gắm thông điệp cổ vũ tinh thần, tưởng niệm những nạn nhân sau vụ xả súng tại câu lạc bộ đồng tính Pulse ở Orlando. Hiện tại, ca khúc đã đạt hơn 700 triệu lượt view trên youtube.