Thăng trầm đời người phụ nữ cuối cùng gặp Lý Tiểu Long

Cuối tháng 11 vừa qua, người hâm mộ Lý Tiểu Long kỷ niệm 80 năm ngày sinh của huyền thoại võ thuật, đồng thời lại tranh cãi về nữ diễn viên Đài Loan Đinh Phối – người ở bên cạnh ngôi sao họ Lý trong đêm định mệnh năm 1973.

Đinh Phối bên ảnh Lý Tiểu Long. Ảnh: Getty Images.

Bốn thập kỷ qua, các đồn đại về cái chết của Lý Tiểu Long chưa bao giờ ngừng, dù báo cáo giải phẫu chính thức hồi đó kết luận rằng, ngôi sao võ thuật tử vong do rủi ro. Các lời đồn đoán tập trung vào thực tế rằng, thi thể Lý Tiểu Long được tìm thấy trên giường trong căn hộ của bạn gái tin đồn của ông hồi đó là Đinh Phối. Minh tinh Đài Loan lúc đó làm việc cho hãng phim Shaw Brothers.

“Lý Tiểu Long không bao giờ nói dối”

Cái chết của Lý Tiểu Long ở tuổi 32 đã phủ bóng lên cuộc đời Đinh Phối nhiều năm sau đó. Không ít người cáo buộc Đinh Phối chịu trách nhiệm cho cái chết của huyền thoại võ thuật. Có người cho rằng, Đinh Phối đưa Lý Tiểu Long loại thuốc giảm đau cực mạnh dẫn tới chết người. Có người lại cho rằng, Lý Tiểu Long tử vong trong khi ân ái với Đinh Phối.

Đinh Phối sinh năm 1947 ở Đài Loan trong một gia đình 3 thế hệ làm thầy thuốc, bác sĩ và có một số người thân là nhân vật nổi tiếng. Chú của Đinh Phối là Trương Học Lượng – một trong những nhà quân phiệt rồi trở thành tướng lĩnh của Quốc dân đảng. Ông của Đinh Phối là lãnh đạo công an Bắc Kinh thời kỳ quân phiệt.

Năm 20 tuổi, Đinh Phối tới Hong Kong, làm việc cho Shaw Brothers. Phim đầu tiên của bà ở Hong Kong là The Purple Shell (1967). Sau đó, Đinh Phối thường xuất hiện trong phim của đạo diễn Nhật Bản Umetsugu Inoue, bao gồm các phim ca nhạc như The Millionaire Chase (1969), The Yellow Muffler (1972)…

Dù đóng nhiều phim thuộc nhiều thể loại chính kịch, hài kịch, ca nhạc, võ thuật…, nhưng Đinh Phối nổi tiếng nhất với các vai người tình và các cảnh giường chiếu ướt át.

Đinh Phối và diễn viên úc George Lazenby đóng cảnh giường chiếu trong phim The Shrine of Ultimate Bliss năm 1973. Nguồn: SCMP.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đinh Phối nói rằng, năm 1972, bà lần đầu gặp Lý Tiểu Long trong một khách sạn ở Hong Kong, cùng với nhà sản xuất phim Trâu Văn Hoài và vợ của Lý Tiểu Long là Linda Emery. Không lâu sau đó, Lý Tiểu Long mời Đinh Phối gặp lại để bàn về phim Way of the Dragon (Mãnh long quá giang) mà ông đang đóng.

“Chúng tôi có điểm chung. Chúng tôi đều chân thành với người khác. Anh ấy là người không bao giờ nói dối”, Đinh Phối nói trong cuộc phỏng vấn. Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân và tin đồn về bản chất mối quan hệ của họ bắt đầu lan truyền.

Đinh Phố (trái) dự lễ kỷ niệm thành lập Standard Radio. Nguồn: SCMP.

“Tôi sống trong ác mộng 10 năm qua”

Thời gian vui vẻ của Lý Tiểu Long và Đinh Phối kéo dài không lâu. Ngày 20/7/1973, Lý Tiểu Long được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong trên giường của Đinh Phối.

“Tôi biết người ta nghĩ gì về Lý và tôi và điều này khiến tôi sống trong ác mộng 10 năm qua. Tôi nghĩ điều đó không công bằng, không chỉ với tôi mà cả với Lý vì anh ấy đã chết”, Đinh Phối trả lời phỏng vấn trên truyền hình vào năm 1983 (một thập kỷ sau khi Lý Tiểu Long qua đời).

Đinh Phối phủ nhận thông tin rằng, Lý Tiểu Long chết khi ông đang quan hệ tình dục với bà trên giường của bà.

Lý Tiểu Long và Đinh Phối. Nguồn: SCMP.

Theo Đinh Phối, hôm đó, hai người gặp nhau trong căn hộ của bà ở khu dân cư Cửu Long Đường để thảo luận về việc làm phim The Game of Death (Tử vong du hý). Lý than đau đầu sau khi Trâu Văn Hoài rời đi vì có cuộc hẹn ăn tối. Đinh Phối đưa cho Lý Tiểu Long một loại thuốc giảm đau có tên Equagesic. Sau đó, Lý Tiểu Long nằm xuống, chợp mắt trong phòng của Đinh Phối.

Đinh Phối kể rằng, nhiều giờ sau, bà phát hiện Lý Tiểu Long bất tỉnh. Lúc đó, Trâu Văn Hoài trở lại căn hộ của Đinh Phối. Họ gọi bác sĩ. Tuy nhiên, khi được đưa đến Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth, Lý Tiểu Long được bác sĩ tuyên bố là đã tử vong.

Người ta kết luận rằng, Lý Tiểu Long tử vong do dị ứng với tranquilliser meprobamate – thành phần chính trong thuốc giảm đau Equagesic.

Kể từ đó, một số người đổ lỗi cho Đinh Phối đã đưa Lý Tiểu Long loại thuốc ngủ khiến ông tử vong. “Tôi nhận được nhiều lời đe dọa rằng, mạng tôi gặp nguy hiểm vì người ta trả thù cho Lý. Tôi chỉ mới 26 tuổi và lúc đó rất sợ chết. Không ai đến giúp tôi”, Đinh Phối trả lời phỏng vấn.

linh_cuu_ly_tieu_long_fidi.jpg

“Lý Tiểu Long dùng điện để kích thích cơ bắp”

Đinh Phối kể rằng, thời điểm đó, Lý Tiểu Long ốm yếu. Khoảng 2 tháng trước khi chết, ông ngã xuống bất tỉnh khi đang đóng phim Enter the Dragon (Long tranh hổ đấu).

“Anh ấy không trong tình trạng sức khỏe bình thường, nhưng vẫn tập luyện theo cách rất khắc nghiệt. Anh ấy thậm chí dùng điện có điện thế cao để kích thích và rèn luyện cơ bắp, đẩy cơ thể tới mức giới hạn”, Đinh Phối nói trong một cuộc phỏng vấn.

Lý Tiểu Long và ngôi sao bóng rổ Kareem Abdul-Jabbar đóng phim Game of Death. Ảnh: Corbis.

Mất đi một trong những người bạn thân nhất, trong khi bị người hâm mộ Lý Tiểu Long đổ lỗi cho cái chết của ông, Đinh Phối tan nát cõi lòng nhiều năm sau khi huyền thoại võ thuật qua đời. Có lúc bà mắc chứng tâm thần phân liệt.

Khi hãng Shaw Brothers quyết định làm bộ phim hành động tiểu sử Bruce Lee and I (Lý Tiểu Long và tôi) năm 1976, với Đinh Phối đóng vai chính mình và Lý Tu Hiền thủ vai Lý Tiểu Long, bà nghĩ rằng mình có cơ hội làm sáng tỏ những nghi ngờ, xua tan những đồn đoán vô căn cứ.

Thế nhưng, bộ phim không phản ảnh đúng mối quan hệ của Đinh Phối và Lý Tiểu Long. Khán giả chú ý nhiều nhất đến các cảnh “tươi mát” trong phim.

Đinh Phối rút lui khỏi showbiz. Ảnh: SCMP.

Năm 1976, Đinh Phối cưới Hướng Hoa Cường, một nhà sản xuất phim Hong Kong xuất thân là diễn viên. Một năm sau đó, họ sinh con gái. Dù cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm, Đinh Phối nói rằng, Hướng Hoa Cường đã cứu vớt cuộc đời bà.

Sau khi ly hôn, Đinh Phối rút lui khỏi showbiz những năm đầu thập niên 80, dành thời gian nghiên cứu, thực hành Phật giáo, sống đời bình lặng, tránh xa camera.