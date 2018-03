Thăng quân hàm cho chiến sỹ hy sinh cứu tài xế bị nước cuốn trôi

(VTC News) - Giám đốc công an tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định thăng quân hàm cho chiến sỹ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê hy sinh trong lúc cứu người gặp nạn.

Ngày 4/3, Đại tá Vũ Văn Lâu, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng sỹ lên thiếu úy trước thời hạn cho chiến sỹ Bùi Minh Quý (25 tuổi, quê Hà Nam) hy sinh trong lúc cứu tài xế xe tải bị nước cuốn trôi.

Lễ truy điệu Thiếu úy Bùi Minh Quý. (Ảnh: VOV)

Theo đó, thượng sỹ Bùi Minh Quý hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh).

Ngay sau khi phong cấp thiếu úy cho chiến sỹ Quý, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng quyết định truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho chiến sỹ này.

Chiến sĩ Bùi Minh Quý là con trai duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ già, mang bệnh nặng. Hiện lực lượng công an tỉnh Gia Lai đang tổ chức kêu gọi hỗ trợ gia đình chiến sỹ Quý.

Khu vực đập tràn nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, chiều 4/3, sau lễ truy điệu, thi thể của chiến sỹ Bùi Minh Quý được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h cùng ngày, anh Trương Quang Vinh (SN 1977, xã Nghĩa An, thị xã An Khê) lái xe ô tô tải chở mía mang BKS:78K-4985 trên đường tại thị xã An Khê. Khi chạy đến khu vực đập tràn thuộc phường Ngô Mây, xe tải bị chết máy.

Đúng thời điểm này, nhà máy thủy điện An Khê – Ka Nat xả nước, tài xế trèo lên thùng xe cầu cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã An Khê có mặt hiện trường để hỗ trợ ứng cứu. Lúc lực lượng chức năng có mặt, nước ngập đến cabin, xe có nguy cơ xe bị cuốn trôi.

Thấy tình hình nguy kịch, thượng sỹ Bùi Minh Quý (SN 1993, quê Hà Nam) cùng lực lượng chức năng triển khai kế hoạch giải cứu.

Thượng sỹ Quý dùng dây phao cứu hộ bơi ra vị trí xe mắc kẹt để cứu tài xế nhưng bị cuốn trôi do nước chảy siết.

Sau đó, cơ quan chức năng yêu cầu thủy điện ngưng xả nước. Đến chiều cùng ngày, nước rút, lực lượng cứu hộ trục vớt được xe tải, thượng sỹ Quý cùng tài xế.

Tuy nhiên, thượng sỹ Quý đã thiệt mạng trước khi được đưa lên bờ. Riêng tài xế Vinh may mắn thoát nạn

THANH HẢI