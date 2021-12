Thang máy gia đình Kalea nhập khẩu Thuỵ Điển - Đỉnh cao của thiết kế thang máy

(VTC News) -

Người tiêu dùng ngày càng chú trọng và có yêu cầu khắt khe hơn với thẩm mỹ của bất cứ sản phẩm nào mua về, đặc biệt là khối tài sản lớn như thang máy gia đình. Một chiếc thang máy với giá trị đầu tư không hề nhỏ vừa cần tích hợp nhiều tiện ích vừa phải sở hữu diện mạo ấn tượng, bắt mắt.

Thấu hiểu nhu cầu đó, thang máy Kalea đang mang đến 2 hệ sản phẩm với sự hoàn hảo gần như tuyệt đối ở cả công năng và thẩm mỹ, tự tin chinh phục cả những vị khách khó tính nhất.

Thế hệ thang máy mới - không chỉ là thiết bị hỗ trợ di chuyển

Trước đây mọi người chỉ nghĩ tới thang máy khi muốn di chuyển hoặc vận chuyển hàng hóa lên tầng cao một cách nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, thang máy thương hiệu Kalea đã mang đến một định nghĩa hoàn toàn mới mẻ về dòng thang máy gia đình thế hệ mới.

Không chỉ dừng lại ở giá trị công năng sử dụng, thang máy Kalea lan tỏa sự sang trọng, đẳng cấp tới không gian ngôi nhà. Từ thiết kế đỉnh cao tới tiện ích vượt trội, Kalea là lựa chọn hàng đầu cho thang máy nâng tầm phong cách sống của gia chủ.

Thang máy sàn nâng Kosmos là sự tổng hoà hoàn hảo giữa nét khoáng đạt và tinh tế, đơn giản và sang trọng.

Nhắc tới thiết kế, khó ai có thể phủ nhận tính thẩm mỹ đạt tới sự hoàn mỹ của thang máy Kalea với diện mạo mang đậm hơi thở Bắc Âu. Bất kỳ đôi mắt khó tính nào cũng sẽ bị chinh phục trước sự kết hợp hoàn hảo giữa nét phóng khoáng, tối giản và những phá cách hiện đại ở hệ thang sàn nâng Kalea Kosmos.

Nổi bật nhất là thiết kế bảng điều khiển cảm ứng tràn viền, giếng thang thế hệ mới cùng viền kính mảnh hơn cho trải nghiệm quan sát toàn cảnh sinh động. Theo đuổi sự tinh giản, sang trọng, tập trung vào những giá trị cốt lõi, thiết kế của thang máy Kalea hài hoà với mọi không gian, bất chấp những thiết kế kiến trúc khó kết hợp nhất.

Ngoài ra, những tiện ích được tích hợp trên các dòng thang máy Kalea cũng không khỏi khiến người dùng “gật gù" tâm đắc.

Lần đầu tiên thị trường xuất hiện hệ thang máy tích hợp tới 9 tính năng bảo vệ an toàn như hệ thống cứu hộ tự động ARD đưa thang máy tới tầng gần nhất giải thoát người kẹt trong thang; viền an toàn sàn thang tránh sự cố kẹt tay kẹt đồ vật; hệ thống liên lạc khẩn cấp khi thang gặp vấn đề; khoá an toàn Child lock ngăn ngừa nguy cơ trẻ tự ý dùng thang khi không có sự giám sát của người lớn.

Thiết kế khoá an toàn trẻ em Child Lock xua tan nỗi lo của các bố mẹ khi có con nhỏ.

Thêm vào đó, Kalea cũng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất cho thang máy gia đình như hệ truyền động EcoSilent tránh ô nhiễm tiếng ồn, tiết kiệm điện năng tới 45% so với thang máy thông thường, mang đến cho người dùng trải nghiệm di chuyển tiện nghi và an toàn tối đa.

Thiết kế tối ưu diện tích, lắp đặt ở bất kỳ đâu

Nhiều người cho rằng, thang máy là thiết bị “cồng kềnh”, yêu cầu diện tích lớn và “kén" vị trí lắp đặt.

Với Kalea, bài toán diện tích trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết bởi đây là một trong những dòng thang tiết kiệm không gian nhất thế giới.

Ngoài ra, lợi thế không cần đào hố pit hoặc hố pit chỉ sâu 6cm (ở dòng thang sàn nâng) và 10cm (ở dòng thang cabin) là điểm cộng vô cùng lớn, giúp quy trình lắp đặt nhanh gọn hơn rất nhiều. Khi chọn mua thang Kalea, khách hàng được lựa chọn rất nhiều kích thước khác nhau, trong đó diện tích lắp đặt tối thiểu chưa tới 1m vuông (kích thước thông thuỷ 1020 x 980mm).

Vì vậy, thang máy Kalea khả thi lắp đặt ở mọi công trình, bao gồm nhà cải tạo, nhà có diện tích hạn chế hoặc penthouse,...

2 dòng thang với hơn 300 biến thể, tùy chỉnh cá nhân hóa cao cấp

Hiện tại, thang máy Kalea ra mắt thị trường 2 dòng sản phẩm: thang máy sàn nâng Kalea Kosmos và thang máy cabin Kalea C1 Futura. Nếu như Kosmos mang diện mạo phóng khoáng và hiện đại đi kèm chút phá cách thì C1 Futura lại khẳng định đẳng cấp thang máy cabin với sự thanh lịch, kiêu sa nhưng không kém phần tinh tế.

C1 Futura - Một sáng tạo giữa thiết kế Bắc Âu và mô hình thang máy thông minh xác lập tiêu chuẩn vẻ đẹp mới cho dòng thang cabin.

Ở hệ thang sàn nâng, Kosmos có 3 phiên bản lần lượt là K90, K70 và K60 với K90 là mẫu thang cao cấp nhất và là mẫu thang duy nhất tích hợp hệ thống quạt gió đa tốc độ.

C1 Futura cũng không lép vế với 3 model Crystal, Mirror và Snow mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn.

Mỗi mẫu thang sở hữu vẻ đẹp riêng nhưng đều tương đồng ở thiết kế tinh xảo, đẳng cấp và sang trọng.

Một điểm tạo nên nét đặc sắc riêng của dòng sản phẩm cao cấp đó là tính “cá nhân hoá". Tại Kalea, gia chủ được tự mình thiết kế nên chiếc thang máy mang đậm dấu ấn cá nhân với hơn 300 lựa chọn màu sắc cùng rất nhiều tùy chỉnh về sàn thang, thảm trải sàn cao cấp, phụ kiện,... Từ đó mang đến những “siêu phẩm” thang máy độc nhất vô nhị, phản ánh chân thực cá tính và phong cách sống khác biệt của chủ sở hữu.

Đơn vị chính hãng cung cấp thang máy Kalea tại Việt Nam

Thang máy gia đình nhập khẩu Kalea là một thương hiệu trực thuộc tập đoàn Cibes Lift - Thụy Điển. Tại thị trường Việt Nam, thang máy Kalea được cung cấp thông qua đơn vị chính hãng với hệ thống văn phòng, showroom bài bản ở cả miền Nam và miền Bắc cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm.

Các sản phẩm thang máy gia đình Kalea đều được nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện từ Thuỵ Điển và có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chất lượng đáp ứng những tiêu chuẩn châu Âu khắt khe nhất. Kalea Lifts tự tin mang đến giải pháp thang máy gia đình vượt kỳ vọng của gia chủ.

Trở thành khách hàng của Kalea, bạn sẽ được nhận những lợi ích như tư vấn chuyên sâu, lắp đặt thang máy bởi đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên dày dặn kinh nghiệm.

Thời gian thi công lắp đặt thang máy nhanh chóng, chỉ từ 5-7 ngày. Chưa kể, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bảo hành dài hạn lên tới 36 tháng và miễn phí bảo trì, bảo dưỡng lên đến 36 tháng. Điều này giúp đảm bảo hạn chế phát sinh chi phí trong quá trình sử dụng và vận hành thang.

Địa chỉ văn phòng và showroom tại Hà Nội, P.203, Tầng 2, Tòa nhà HITC 239 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội và tại miền Nam, số 86 đường B2, Khu nhà phố Sari Town, Khu đô thị SaLa, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Thủ Đức.