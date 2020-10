Thắng Lợi Group tung gói khuyến mãi khủng 'Mua nhà tặng ngay xế xịn'

Đây là thời điểm tốt để nhận được nhiều ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi kích cầu nền kinh tế.

Nhu cầu bất động sản nội thành giảm mạnh cùng sự “lên ngôi” từ vùng ven

Theo số liệu thống kê từ Savills Việt Nam, năm 2020 chứng kiến bất động sản tại TP.HCM giảm mạnh nhất trong năm năm qua kể cả cung lẫn cầu. Lý do là bởi đại dịch COVID-19 khiến lượng mở bán cũng như người mua phải thận trọng hơn. Ngoài ra, quỹ đất eo hẹp cũng là một lý do khiến số lượng bất động sản giảm đáng kể. Nửa đầu năm 2020, lượng sản phẩm nhà phố, đất nền sơ cấp đã giảm đến 43%.

Sau khi kết thúc giãn cách xã hội, thị trường cũng chỉ bằng 36% so với quý trước, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai quận vùng ven là Bình Chánh và Củ Chi lại đang là những nơi dẫn đầu về nguồn cung và nhu cầu người mua. Do nguồn cung mới khan hiếm và lượng hàng tồn kho giá cao, thị trường nhà ở TP.HCM ngày càng cạnh tranh với các đô thị vệ tinh như Long An, Bình Dương với quỹ đất lớn và giá cả phải chăng hơn.

Hình ảnh thực tế dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn tại Huyện Đức Hoà – Tỉnh Long An

Theo các chuyên gia về kinh tế, nguồn cung tương lai với hơn 16.200 căn đến từ hai tỉnh lân cận này kỳ vọng sẽ đáp ứng một phần nhu cầu nhà ở và đầu tư của người mua đến TP.HCM. Thêm vào đó, trong bối cảnh nhà đầu tư hướng đến các cơ hội đầu tư khác với giá thấp và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Việc cơ sở hạ tầng kết nối thành phố với các tỉnh lân cận ngày càng phát triển và thuận tiện như các dự án đường Vành Đai, hệ thống cầu nối TP.HCM - Đồng Nai và cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng sẽ góp phần thúc đẩy mật độ dân cư ở các đô thị vệ tinh.

Thắng Lợi Group tung khuyến mãi khủng dịp cuối năm trị giá 1 tỷ đồng

Từ số liệu thống kê của Savills, trong những năm gần đây, do số lượng giới hạn cùng giá bán tăng mạnh, thị trường chứng kiến mức tăng kỷ lục về lượng cầu nhà phố thương mại. Trong những tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hấp thụ nhà phố thương mại đạt 87% - cao nhất trong ba loại hình nhà ở liền thổ. Nhà phố thương mại ngày càng có mức giá cao hơn do đáp ứng được cả nhu cầu ở, kinh doanh và các tiện ích đi kèm.

Theo ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc, trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở CBRE, bất động sản tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương hay Long An đang là những thị trường quyết định nguồn cung lớn trong năm 2020. Theo đó, sản phẩm nhà phố sẽ được ưa chuộng, nhất là các dự án có chủ đầu tư uy tín và pháp lý rõ ràng. Trong đó, Thắng Lợi Group là một trong những công ty bất động sản được các chủ đầu tư và khách hàng ưa chuộng bởi các dự án lớn, chất lượng, hiện đại và tiện nghi nằm tại vị trí đắc địa, thuận lợi đến các tuyến đường giao thông huyết mạch.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Thắng Lợi Group tung gói khuyến mãi “xế sang” nhằm tri ân khách hàng. Khi mua một trong 20 sản phẩm shophouse tại các dự án như Thắng Lợi Central Hill, South Sài Gòn tại Long An, khách hàng sẽ được tặng ngay một ô tô thương hiệu VINFAST LUX A2.0 cao cấp trị giá 974 triệu đồng. Đây là một phần nằm trong tôn chỉ “Kiến tạo cộng đồng – Phát triển địa phương” được công ty ấp ủ trong suốt nhiều năm qua.