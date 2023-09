Tháng 9/2023, CPI tăng 1,08%, GDP quý III thấp thứ ba trong 13 năm

(VTC News) -

Sáng 29/9, Tổng Cục Thống kê báo cáo tình tình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2023 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023 nhưng với xu hướng tích cực (quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%).

Tính chung GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, cũng chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 9 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 - 2023.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%, đóng góp 9,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%, đóng góp 22,27%; khu vực dịch vụ tăng 6,32%, đóng góp 68,57%.

Trong quý III/2023, chỉ số GDP tăng 5,33%, trong khi CPI bình quân tăng 2,89%. (Ảnh minh họa: Công Hiếu)

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,08% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 9 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%.

CPI bình quân quý III/2023 tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Trong mức tăng 1,08% của CPI tháng 9 so với tháng trước có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với mức tăng 8,06%. Một nhóm hàng có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông, với mức giảm 0,23%.

Theo Tổng Cục Thống kê, một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới, giá thuê nhà ở tăng là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số CPI tháng 9 tăng 1,08%.

Chỉ số giá vàng tháng 9/2023 tăng 0,94% so với tháng trước còn chỉ số giá USD tăng 1,53%.