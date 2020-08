Tháng 8/2020, BIDV tiếp vốn hơn 50.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân

Nhiều gói tín dụng linh hoạt, kịp thời

Tiếp nối gói vay “Kết nối, vươn xa” quy mô 50.000 tỷ đồng kết thúc trước hạn vào ngày 27/07/2020, để tiếp tục hỗ trợ khách hàng sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn vì dịch COVID-19, BIDV triển khai gói vay ngắn hạn mới quy mô 30.000 tỷ đồng (đến 30/09/2020). Tham gia gói vay, khách hàng vẫn được áp dụng lãi suất chỉ từ 6%/năm đối với các khoản vay có kỳ hạn dưới 06 tháng và chỉ từ 6,5%/năm đối với các khoản vay từ 06 tháng đến 12 tháng.

Trong thời gian này, BIDV vẫn tiếp tục triển khai gói vay 10.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đây là gói vay triển khai từ tháng 02/2020, được mở rộng quy mô từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng từ cuối tháng 06/2020, lãi suất không đổi chỉ từ 5,5%/năm, kỳ hạn tối đa 12 tháng từ nay đến hết năm 2020.

Ngoài ra, các khách hàng gặp khó khăn vì tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên cũng được BIDV hỗ trợ vay đầu tư xây dựng/mở rộng hệ thống tích trữ nước ngọt, hệ thống lọc nước, tưới tiêu hay đầu tư, chuyển đổi cây trồng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung vào các giống cây có khả năng chịu hạn mặn với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 7,3%năm.

Gói vay có quy mô 1.000 tỷ đồng, triển khai đến hết 31/12/2020. Khách hàng tham gia gói vay còn được gia hạn không phải trả nợ gốc đến tối đa 02 năm, phù hợp với thời gian đầu tư, linh hoạt theo năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng.

BIDV cung cấp các gói vay tối ưu cho khách hàng mùa COVID-19

Giảm lãi suất để hỗ trợ tối đa khách hàng

Từ ngày 05/08/2020, gói tín dụng “Đồng hành, Vươn xa” được mở rộng gấp đôi quy mô từ 20.000 tỷ đồng lên 40.000 tỷ đồng để dễ dàng hóa ước mơ mua nhà, mua xe hay sản xuất nhỏ của hộ cá nhân trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp.

Đồng thời, BIDV hạ lãi suất vay từ 0,1% đến 0,2%/năm (tùy theo kỳ hạn) để hỗ trợ tối đa khách hàng vay vốn và giảm áp lực trả lãi trong ngắn hạn. Theo đó, khách hàng được hưởng lãi suất từ 7,2%/năm đến 9,2%/năm cố định trong thời hạn từ 06 đến 36 tháng đầu tiên kể từ thời điểm giải ngân lần đầu (lãi suất thực tế áp dụng theo từng chi nhánh BIDV). Khách hàng có thể chọn lựa các kỳ hạn linh hoạt tùy theo kế hoạch tài chính cá nhân.

Riêng các gói có thời hạn từ 18 tháng chỉ áp dụng với các khách hàng vay nhu cầu nhà ở (không phục vụ nhu cầu kinh doanh hoặc đầu tư), các cá nhân, hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ có thể vay để mua nhà đất/nhà chung cư hoặc xây dựng, cải tạo và sửa chữa ngôi nhà của bản thân.

BIDV giảm tới hơn 70% phí chuyển tiền Online ngoài hệ thống

Lãi suất tối ưu kèm nhiều khuyến mại hấp dẫn

Khách hàng vay trung dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, mua nhà, mua xe ô-tô hoặc tiêu dùng đảm bảo bằng bất động sản không chỉ được hưởng lãi suất cạnh tranh chỉ từ 7,2%/năm (điều chỉnh giảm từ 05/08/2020), mà còn được tham gia chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân vay vốn “Vững bước cho cuộc sống xanh” (triển khai đến 30/09/2020).

Cụ thể, khách hàng vay vốn và đăng ký sản phẩm bảo hiểm cho người vay vốn BIC Bình An sẽ được nhận ngay quà tặng trị giá 1.000.000 đồng (tiền mặt hoặc chuyển khoản). Tổng giá trị giải thưởng là 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, khách hàng vay vốn tại BIDV trong thời gian này còn được hưởng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác như: Miễn phí duy trì dịch vụ ngân hàng điện tử; tặng đến 0,4%/năm lãi suất và cơ hội trúng các giải thưởng công nghệ khi gửi tiền Online; Giảm tới hơn 70% phí chuyển tiền Online ngoài hệ thống; Nhận ngay 100% giá trị thẻ nạp (tối đa 100.000 đồng/khách hàng) khi đăng ký mới và nạp tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking...

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã giải ngân hơn 135.000 tỷ đồng với lãi suất hấp dẫn từ 5,5%/năm nhằm giúp khách hàng cá nhân tiếp cận nguồn vốn giá rẻ. Các gói vay đều được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và nhanh chóng kết thúc trước hạn.

Với những gói tín dụng phù hợp, kịp thời hỗ trợ các khách hàng cá nhân trên cả nước, BIDV được đánh giá là Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016-2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế (IDG) bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015-2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.