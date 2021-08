(VTC News) -

Lâu nay, nhiều người vẫn tránh làm công to việc lớn trong tháng 7 âm lịch, khoảng thời gian được gọi là tháng cô hồn. Họ cho rằng đây là tháng xui xẻo, ma quỷ quấy phá nên làm việc gì cũng dễ thất bại, đen đủi. Trong khoảng thời gian này, công việc của nhiều người đình trệ, người ta cố gắng hoàn thành những gì có thể trong tháng 6, sau đó “án binh bất động” đợi sang tháng 8.

Nhiều người mặc dù không có trải nghiệm nào về sự xui xẻo trong tháng 7 âm lịch, hoặc không thấy tháng khác nhiều may mắn hơn, nhưng do những lời truyền miệng về “tháng cô hồn” nên cũng kiêng làm việc quan trọng trong thời gian này do quan niệm “có kiêng có lành”. Điều này phần nào ảnh hưởng xấu đến kinh tế xã hội.

Trong khi sự xui xẻo của “tháng cô hồn” chỉ là niềm tin trong dân gian thì đối với các Phật tử, đây lại là tháng đẹp nhất trong năm. Đây chính là thời điểm chư tăng kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ, đóng cửa tập trung tu tập theo truyền thống Phật giáo, quay trở lại với công việc giáo hóa, phục vụ chúng sinh, khiến chư Phật tử đều hoan hỉ. Ở vùng đất quê hương Phật giáo, đây cũng là lúc 3 tháng mùa mưa kết thúc, thời tiết cũng trở nên đẹp đẽ, thuận tiện hơn cho sinh hoạt của mọi người.

Tháng 7 âm lịch là tháng vu lan báo hiếu và xá tội vong nhân; 2 ý nghĩa này đều rất tốt đẹp.

“Theo kinh Phật thì đây là tháng mà mười phương chư Phật đều hoan hỷ. Thêm nữa, ngày rằm tháng bảy còn là ngày Tết Trung nguyên – tết giữa một năm. Vậy nên không có lý gì mà tháng bảy lại là tháng kém may mắn cả”, Đại đức Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Địa Tạng Phi Lai (Hà Nam) nói và cho biết, tháng 7 âm lịch chính là “mùa xuân của Phật giáo”.

Ý nghĩa tốt đẹp của tháng 7 âm lịch còn nằm ở chỗ đây là khoảng thời gian của việc báo hiếu, của sự xá tội vong nhân – một điều rất nhân văn, nhân đạo. “Nếu là tháng xấu thì sao lại có xá tội vong nhân? Vong nhân còn được xá tội, huống chi dương trần chúng ta? Vậy nên tại sao ta không chọn cách nghĩ và biến tháng bảy là tháng bỏ qua mọi thù hận cho nhau, là tháng mọi oán ghét được dập bỏ để chỉ còn lại những điều may mắn và tốt đẹp cho cuộc sống?”, thầy Minh Quang đặt vấn đề.

Đương nhiên, những xui xẻo vẫn có thể xảy ra trong tháng 7 âm lịch cũng như ở bất kỳ khoảng thời gian nào khác, do quy luật của cuộc sống luôn đồng hành 2 mặt tốt – xấu. Vì vậy, không nên coi tháng 7 là “tháng cô hồn” với ý nghĩa nó mang lại điều xấu, điều xui. Với Phật tử, không có tháng nào xui hơn hay may mắn hơn tháng khác, vì phúc hay họa đều đến theo luật nhân quả.

Mặt khác, chuyện tháng 7 âm lịch xui xẻo hay may mắn còn do cảm nhận của từng người. Những người suy nghĩ tích cực thường nhìn thấy điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và những thứ xung quanh, còn người bi quan, yếm thế, tiêu cực lại có xu hướng nhìn thấy điều đen tối, sinh ra chán nản, buồn bã.

Vì vậy, mọi người không nên sợ tháng bảy âm lịch. Cho dù có phải Phật tử hay không thì luật nhân quả vẫn hiện diện, hiểu theo nghĩa con người có thể tạo ra điều tốt đẹp bằng cách suy nghĩ thiện lương, nói điều lành và hành động đẹp.