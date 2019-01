Thắng 5 trận liên tiếp, MU sang Dubai nghỉ ngơi, chờ đại chiến Tottenham

(VTC News) - Kỳ nghỉ 4 ngày sẽ giúp cả đội MU nạp lại năng lượng đồng thời duy trì sự hưng phấn tuyệt vời sau chuỗi trận 5 trận toàn thắng gần đây.

Toàn đội Manchester United bắt đầu kỳ nghỉ 4 ngày ở Dubai chỉ ít giờ sau chiến thắng 2-0 trước Reading ở FA Cup. Có thể thấy rõ sự hưng phấn trên từng gương mặt cầu thủ MU. Chuỗi thành tích tuyệt vời dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer thực sự đã tạo nên một MU mới mẻ và đặc biệt nhất kể từ ngày kỷ nguyên Sir Alex Ferguson chấm dứt tại Old Trafford.

Cầu thủ MU di chuyển ra sân bay ít giờ sau trận đấu.

4 ngày nghỉ là Dubai được cho là phần thưởng của HLV Solskajer dành tặng những nỗ lực của học trò.

HLV Solskajer khẳng định tham vọng sẽ giành được bất cứ danh hiệu nào nếu mục tiêu đó là khả thi, kể cả đó là FA Cup hay Champions League. Và kỳ nghỉ làm nóng 4 ngày ở Dubai sẽ vừa là chuyến thư giãn tinh thần quý giá cho MU, nhưng cũng là dịp để cả đội chuẩn bị đầy đủ về sức khoẻ, sức bền lẫn chiến thuật cho trận quyết đấu Tottenham vào ngày 13/1 tới.

Đó là trận đấu khó đầu tiên, thử thách sức chịu đựng của ông thầy người Na Uy. So về nhân sự, Tottenham có vẻ thất thế so với MU khi tiền vệ chủ lực Son Heung-min phải về phục vụ ĐTQG Hàn Quốc ở Asian Cup, trong khi đội chủ sân Old Trafford có đầy đủ đội hình. Ở cúp FA đêm qua, Son cũng góp 1 bàn thắng trong thắng lợi đậm đà 7-0 của Tottenham trước Tranmere Rovers.

Marcus Rashford (trái) chơi tuyệt hay dưới thời Ole Gunnar Solskajer.

Hàng thủ MU mới chỉ sạch lưới 2 trong 5 trận đấu thời Ole sẽ gặp thử thách thực sự khi đối đầu Tottenham vòng tới.

Các cổ động viên chờ đợi tin chiến thắng tiếp tục đến cùng lối đá quyến rũ mang tinh thần MU ngày nào.

Nhạc Dương