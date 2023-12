Tháng 12, Mẫu Sơn ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 10 năm qua

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong tháng 12/2023, hai đợt không khí lạnh tràn về nước ta vào các ngày 6/12, 16/12 và được tăng cường thêm trong ngày 19/12 và 21/12.

Đợt không khí lạnh ngày 16/12 gây ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ, kéo dài trong 1 tuần (17-23/12). Sau đó, từ 24-27/12 tiếp tục xảy ra rét đậm rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 8-11 độ C, vùng núi từ 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 3 độ C.

"Tại Mẫu Sơn, ngày 22/12, nhiệt độ thấp nhất đạt -2,5 độ C, đây được đánh giá là giá trị nhiệt độ thấp nhất trong cùng thời kỳ tháng 12 kể từ khi có quan trắc từ năm 2012. Trên vịnh Bắc Bộ ghi nhận được gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Sương muối, băng giá xảy cũng xảy ra tại một số nơi vùng núi phía Bắc", cơ quan khí tượng thông tin.

Tháng 12/2023, miền Bắc đón hai đợt không khí lạnh và được tăng cường thêm trong hai ngày, nhiều nơi xuất hiện băng giá, sương muối. (Ảnh minh hoạ)

Trong tháng 12/2023, nắng nóng còn xuất hiện cục bộ ở miền Đông Nam Bộ. Ngoài ra, trong tháng, nhiều nơi xuất hiện các giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Kiên Giang, Khánh Hòa...

Trong tháng 12/2023, nhiệt độ trung bình tại Đông Bắc và ven biển Thanh Hóa - Nghệ An cao hơn 0,5-1 độ C, Tây Bắc và Bắc Tây Nguyên cao hơn 1,5-3 độ C, các khu vực khác phổ biến cao hơn 1-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng theo cơ quan khí tượng, tháng cuối cùng của năm 2023, Trung Bộ xuất hiện 2 đợt mưa diện rộng. Cụ thể, đợt mưa ngày 1-4/12 từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và đợt mưa 17-20/12 từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

"Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông gây mưa vừa, mưa to đến rất to và đã ghi nhận một số nơi xảy ra lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.

Trong tháng này, so với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Thanh Hoá, Đắk Nông và Nam Bộ thấp hơn 15-40mm, các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định thấp hơn 100-200mm, Nghệ An đến Quảng Nam phổ biến cao hơn 50-150mm, có nơi cao hơn trên 300mm như Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Nhận định thời tiết tháng 1/2024, cơ quan khí tượng cho hay, nnhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ, các khu vực khác thấp hơn 5-15mm, Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa thấp hơn 20-40mm.

Cũng trong tháng đầu tiên của năm 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, số ngày rét đậm, rét hại tại miền Bắc ít hơn. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài nhiều ngày.

Trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân.

Ngoài ra, sương muối và băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa, người dân cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả.