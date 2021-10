Thân vương Monaco từng định cưới Marilyn Monroe để cứu ngôi vị

(VTC News) -

Vương phi của Rainier III (người đứng đầu công quốc Monacotrong 56 năm cho đến khi sắp qua đời vào năm 2005) là Grace Kelly, một minh tinh điện ảnh. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu “Giữ vương miện” (Keeping the Crown) của Curiosity Stream Royals (dịch vụ phát phim tài liệu và phim ảnh trực tuyến) tiết lộ, Rainier III từng phải đối mặt với thời điểm khủng hoảng trong triều đại của mình và vì thế, ông suýt cưới nữ diễn viên, ca sĩ Marilyn Monroe.

Grace Kelly từ giã sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 26 để kết hôn với Hoàng tử Rainier.

Ngay sau Thế chiến thứ hai, Monaco bị tàn phá về mặt tài chính và văn hóa. Với một thỏa thuận lâu dài với Pháp, vương miện của Rainier III có nguy cơ bị mất nếu ông không hồi sinh ngành du lịch của đất nước mình. Lúc đó, Rainier chưa lập gia đình nên chưa có con trai để thừa kế ngôi vị.

Theo tiến sĩ Chandrika Kaul, nhà sử học của Đại học St. Andrews, lúc đó Rainier cũng đã gần đến tuổi trung niên, chính xác là 32 tuổi: "Ông ấy có thể mất công quốc nếu không kết hôn và sinh ra một người thừa kế”.

Nhà sử học Hoàng gia Kate Williams nhận định về tình huống lúc đó: "Monaco đang bị đe dọa. Nó có thể sụp đổ, và Rainier phải cứu nó".

Trong tình hình này, các cố vấn gợi ý cho Rainier nên hợp nhất giới quý tộc Monégasque (Hoàng gia Monaco) với "hoàng gia mới" của Mỹ bằng cách thu hút một minh tinh màn bạc. Họ khuyên thân vương Monaco kết hôn với một "công chúa" của Hollywood để tận dụng tất cả những danh tiếng đi kèm của cuộc hôn nhân đó. Đây là điều cần làm để Monaco phục hồi ngành thương mại du lịch.

Theo bộ phim “Giữ vương miện”, Marilyn Monroe là gợi ý đầu tiên trong danh sách được đề xuất. Thế nhưng, ngôi sao phim Some Like It Hot, bộ phim hài lãng mạn của Mỹ năm 1959, lại có hình ảnh quá gợi cảm và điều này khiến cô bị loại.

Monroe là một trong những biểu tượng tình dục nổi tiếng nhất trong những năm 1950 và đầu những năm 1960.

Cuối cùng, Rainier chọn “cô gái đồng quê” Grace Kelly, lúc đó đã hai lần đoạt giải Oscar và đang tham dự Liên hoan phim Cannes 1955. Cô được mời đến Monaco để chụp ảnh tại cung điện hoàng gia và hướng dẫn viên du lịch hôm đó là Rainier. Đây là cuộc gặp kịch tính, giật gân giữa một minh tinh và một vị thân vương. Các tin đồn về cuộc gặp “tình cờ” này đã nhanh chóng nổ ra.

Buổi chụp ảnh hôm đó, Rainier bị mê hoặc bởi Grace. Ông thực yêu cô và cũng coi cô là câu trả lời cho những vấn đề mà Monaco đang đối mặt.

Cặp đôi kết hôn chưa đầy một năm sau, ngày 18 tháng 4 năm 1956.

Cuộc hôn nhân này không chỉ là cảm xúc của tình yêu mà còn mang ý nghĩa quan trọng với đất nước.

Thân vương Rainier và Công nương Grace đã có với nhau ba người con: Công chúa Caroline, Hoàng tử Albert và Công chúa Stephanie .

Thân vương Albert, người đang trị vì Monaco, từng nói về đám cưới của bố mẹ mình: “Đó là một chuyện đáng kinh ngạc và nó đã để lại dấu ấn trong lòng mọi người. Với nhiều người, điều đó thật không thể tin được. Việc bố mẹ tôi kết hôn cũng mang lại ý nghĩa với Monaco, đối với mọi người trên toàn thế giới. Câu chuyện của họ vẫn luôn thu hút mọi người, đó là điều không thể tưởng tượng được".