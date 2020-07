Than Quảng Ninh vs CLB TP.HCM: Công Phượng không cứu được đội khách

Đang băng băng trên bảng xếp hạng, CLB TP.HCM bất ngờ sa sút ở 2 vòng gần nhất. Đầu tiên là trận hòa 2-2 với SHB Đà Nẵng trên sân nhà Thống Nhất. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong thất vọng khi bị gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, nhưng trong suốt trận đấu, SHB Đà Nẵng mới là đội tiếc nuối vì đánh rơi điểm số.

Đá ở sân nhà, nhưng CLB TP.HCM bế tắc trước thế trận rất hợp lý của SHB Đà Nẵng. Sức ép cùng một chút may mắn trong ít phút cuối giúp á quân V-League tránh được trận thua. Nhưng ở trận gặp Bình Dương, CLB TP.HCM không thể... may mãi.

CLB TPHCM đang mất tự tin.

2 bàn thua từ hai tình huống phản công của đối thủ cho thấy sự mong manh trong khâu phòng ngự và kiểm soát thế trận của CLB TP.HCM. Đứng nhì bảng, song đội chủ sân Thống Nhất đang kém hơn nhiều so với chính họ mùa trước.

HLV Chung Hae Seong liên tiếp bày tỏ sự không hài lòng với màn thể hiện của học trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc chưa thể tạo được lối chơi xuyên suốt, dù có những tân binh như Huy Toàn, Công Phượng, Văn Sơn hay bộ đôi Seo Yong Duk - Amido Balde.

Đội bóng áo đỏ vẫn đá kiểu "chộp giật", ăn bàn nhờ tình huống và dựa nhiều vào khả năng tạo đột biến của Công Phượng. Nếu tiền đạo số 21 bị khóa chặt, CLB TP.HCM sẽ bế tắc.

Phải làm khách trên sân Cẩm Phả lúc này là thử thách cực đại với CLB TP.HCM. Than Quảng Ninh đang chơi rất tốt trên sân nhà với 3 chiến thắng sau 4 trận. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đều ghi được 3 bàn trong 3 chiến thắng nói trên, ấn tượng nhất là trận đả bại đương kim vô địch Hà Nội FC với tỷ số 3-1.

Lynch (áo xanh) rất tinh quái trong tấn công.

Hàng công của Than Quảng Ninh vẫn rất mạnh dù không còn đội trưởng Hải Huy. Hồng Quân, Jermie Lynch hay Diego Fagan đều là những mũi công tinh quái, đủ sức khai thác khoảng trống nơi hàng thủ CLB TP.HCM. Ngoài ra, những nhân tố như Hai Long, Quách Tân cũng cho HLV Thanh Hùng nhiều phương án khi những cầu thủ chủ lực bị bắt bài.

Những pha dứt điểm thành bàn đẹp mắt của Hai Long, Quách Tân vào lưới Nam Định vòng trước cho thấy Than Quảng Ninh có thể ghi bàn từ bất cứ vị trí, góc độ nào. Đây sẽ là vũ khí lợi hại của đội chủ sân Cẩm Phả, bên cạnh sự cổ vũ của khán giả nhà.

Than Quảng Ninh còn có lợi thế so với đối thủ khi được đá 2 trận sân nhà liên tiếp, tiết kiệm được thời gian di chuyển. CLB TP.HCM từng hòa Hải Phòng ở Lạch Tray 0-0 do xuống thể lực, không quen với đồ ăn, khí hậu phía Bắc. Lại phải di chuyển xa, gặp Than Quảng Ninh còn mạnh hơn, sung sức hơn trên sân nhà, nên nguy cơ CLB TP.HCM mất điểm là tương đối cao.

Trong khung gỗ trận này, CLB TP.HCM cũng mất chỗ dựa là thủ môn Thanh Thắng. Bùi Tiến Dũng sẽ bắt thay thế, và sau 1 năm không ra sân ở V-League, người gác đền của U23 Việt Nam có bảo vệ được mành lưới cho đội nhà?

Dự đoán: 2-1