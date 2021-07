Thăm Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin muốn khẳng định cam kết của Mỹ

(VTC News) -

Hôm 19/7, Lầu Năm Góc phát đi thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Việt Nam, Philippines và Singapore vào ngày 23/7.

Nhận định về chuyến thăm thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vào thời điểm này, trả lời VTC News, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó viện trưởng Viện chiến lược Bộ Quốc phòng, cho rằng việc người đứng đầu Lầu Năm Góc sang thăm Việt Nam nằm trong chiến lược tổng thể trong quan hệ hai nước.

“Về quan hệ Việt Nam - Mỹ, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn có lẽ chưa bao giờ tốt như hiện nay. Các nhân vật trong bộ máy chính quyền mới của Mỹ như Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken đều có các cuộc điện đàm với đại diện, người đồng cấp bên phía Việt Nam. Hai bên đều mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Getty)

Mới đây, ứng viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper có phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ, bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ lên mức quan hệ đối tác chiến lược.

Hơn nữa, sự hỗ trợ của Mỹ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển đối với Việt Nam, bán máy bay huấn luyện, đào tạo phi công cho Việt Nam… đánh dấu bước đi quan trọng trong quá trình tăng cường quan hệ quân sự Việt - Mỹ”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sang thăm Việt Nam thời điểm này mang nhiều ý nghĩa. Tháng 7 này (25/7) là thời điểm đánh dấu kỷ niệm 26 bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.

Bên cạnh đó, ở Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin mới lên nhậm chức. Trong khi đó, tại Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Giang cũng mới nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 4, và gần đây đồng chí Phạm Văn Giang được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

"Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ là người đầu tiên được đồng chí Phạm Văn Giang đón tiếp trên cương vị mới - Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam", chuyên gia Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Chuyên gia Nguyễn Hồng Quân cũng nhận định, trước tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, cạnh tranh trên biển trở nên gay gắt, việc Mỹ tăng cường quan hệ với các nước ASEAN nói chung, với Việt Nam nói riêng thể hiện cam kết của Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

“Việc Mỹ đang có ý định tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp QUAD thời gian tới cũng có ý nghĩa đối với các nước trong khu vực như Việt Nam tranh thủ tình hình, đẩy mạnh cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông.

Đối với tình hình khu vực, gần đây Ngoại trưởng Mỹ có cuộc họp với ngoại trưởng các nước ASEAN, trong đó Mỹ một lần nữa nhắc lại quan điểm Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, giải quyết vấn đề Biển Đông bằng công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 cũng như các yêu cầu về tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Đây là những điều rất tích cực”, chuyên gia Nguyễn Hồng Quân cho hay.

Ngoài ra, theo chuyên gia Nguyễn Hồng Quân, dù Bộ trưởng Quốc phòng không phải là nhân vật chuyên trách trong vấn đề COVID-19, song trong bối cảnh đại dịch đang hoành hành như hiện nay thì sự hiện diện của ông trong chuyến thăm này cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy, kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Thông báo về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến các nước ASEAN, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết. "Chuyến đi của Bộ trưởng Austin cho thấy tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với chính quyền Biden - Harris, vai trò thiết yếu của ASEAN trong cấu trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, cũng như ý định duy trì luật lệ quốc tế, thượng tôn pháp luật và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN".

Tại Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN - Mỹ hôm 14/7, ASEAN và Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên mong đợi sớm có Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng.

Lloyd Austin, 67 tuổi, được Thượng viện Mỹ làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này vào hôm 22/1. Ông là Bộ trưởng Quốc phòng da màu đầu tiên ở Mỹ. Ông là tướng 4 sao về hưu, từng phục vụ trong lục quân Mỹ. Lloyd Austin đảm nhiệm vị trí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm quân đội Mỹ (CENTCOM) từ năm 2013 đến năm 2016, chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông, các nước Arab và vùng Trung Á.