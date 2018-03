Thảm sát ở Sài Gòn: Tướng công an tiết lộ chuyện phá án

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết cơ quan điều tra ngay từ đầu xác định nghi phạm là người quen nên tung các tổ trinh sát đi các tỉnh tìm kiếm.

Liên quan đến vụ thảm sát 5 người trong 1 gia đình, chiều 18/2 (mùng 3 Tết), lực lượng công an vẫn đang tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt để các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành đựng lại hiện trường, điều tra vụ án.

Trước đó, trả lời báo chí, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều dấu vết như vân tay, vết máu của nghi phạm giết 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

"Ngay từ đầu, cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng đã xác định nghi phạm của vụ án là người quen. Vì vậy ngay trong đêm, chúng tôi đã tổ chức các tổ đi rà soát mối quan hệ của nạn nhân", Thiếu tướng Minh cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Minh, khoảng 11h30 ngày 15/2 (30 Tết) nghi phạm Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi) biết thông tin thi thể các nạn nhân được phát hiện, công an đang tiến hành điều tra nên bỏ trốn.

Nguyễn Hữu Tình bị cơ quan công bắt giữ khi đang ngồi nhậu với bạn.

Đối tượng từ nhà ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) trốn lên huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Lúc này, lực lượng trinh sát đã tìm hiểu được mối quan hệ của đối tượng, tung nhiều mũi trinh sát đi các tỉnh.

Vào ngày 16/2 (mùng 1 Tết), lực lượng công an phát hiện Tình ở Long An. Đến 15h cùng ngày, cơ quan công an bất ngờ ập vào bắt giữ đối tượng khi hắn đang ngồi nhậu với bạn.

Khám xét nhanh tại chỗ, công an phát hiện trên 2 tay của Tình có những thương tích khá nặng do dao gây ra.

Một thông tin khác cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 16/2, gia đình nghi phạm mới biết thông tin về sự việc khi qua báo chí và mạng xã hội nên đã ngay lập tức bắt xe lên TP.HCM.

Được biết, gia đình nghi phạm vốn thuần nông. Ngoài việc làm ruộng, bố của Tình là ông Nguyễn Hữu A. có gom trái cây cho vợ chạy chợ thị trấn bán.

Ở địa phương, gia đình ông A. không gây điều tiếng với ai, luôn hòa nhã với bà con lối xóm.

Riêng Tình vốn là con út trong gia đình. Khoảng năm 2015, khi đang học lớp 9, đối tượng đã mê game hơn học hành, thường xuyên trốn nhà đi chơi game.

Nhiều lần bị ông A. phát hiện, Tình bị bố đánh đòn nhưng không chừa.

Hàng xóm lập bàn thờ trước nhà nạn nhân vụ thảm sát.

Sau đó Tình bỏ học, rồi đi bán vé số, phụ xe từ An Giang lên TP.HCM. Cho đến cách đây 2 tháng, đối tượng đến xin làm công trong cơ sở gia công máng xối inox cho gia đình ông Chinh.

Khi bị công an bắt giữ, Tình cho biết nguyên nhân gây án vì căm giận việc thường xuyên bị ông bà chủ la mắng, đánh đập.

Ngoài ra, đối tượng cũng thừa nhận việc ra tay giết người vì mục đích cướp tài sản, trong đó có 2 điện thoại và 1 xe máy Air blade màu trắng.

Tuy nhiên, theo một số hàng xóm của nạn nhân, họ thường được nghe bà Hồng than phiền vì Tình ham chơi. Đối tượng thường xuyên về muộn, dù bị la rầy vẫn không sửa đổi nên bà Hồng đã có ý định ra Tết sẽ cho nghỉ hẳn.

Những người sống xung quanh cũng cho biết, gia đình ông Chinh, bà Hồng định cư tại phường Bình Hưng Hòa hơn 10 năm nay. Họ làm ăn lương thiện, sống khá hòa đồng với láng giềng.

