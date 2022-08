Tham quan nhà mẫu dự án Diamond Boulevard QL13 cùng Công ty Thuận Hùng

(VTC News) -

Dự án Diamond Boulevard tọa lạc ngay trên mặt tiền đường quốc lộ 13, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương; được xây dựng trên khu đất rộng 1ha bao gồm 2 block cao 30 tầng nổi và 2 tầng hầm với 659 căn hộ cao cấp.

Các căn hộ của dự án được thiết kế từ 1 - 3 phòng ngủ có diện tích từ 35-82m2. Giá bán căn hộ của dự án được tham khảo trên thị trường dao động từ 30 - 33 triệu đồng/m2 (từ 1,2 tỷ đồng/căn hộ).

Căn hộ mẫu Diamond Boulevard cao cấp với 2 - 3 phòng ngủ

Tại đây, chủ đầu tư cho trưng bày sa bàn dự án cùng hai sản phẩm căn hộ điển hình; căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Các căn hộ mẫu này đều được thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng; trong đó khu vực sinh hoạt chung được thiết kế đầy đủ chức năng của phòng khách và phòng bếp có diện tích rộng rãi.

Các phòng ngủ lớn được bố trí cửa sổ thông thoáng, phân bố hợp lý nhằm tối đa hóa không gian. Lô gia của các căn hộ nối liền với phòng khách giúp căn hộ luôn chan hòa ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt khu vực giặt/phơi được thiết kế khéo léo, vừa kín đáo, hợp mỹ quan vừa thông thoáng và đảm bảo công năng.

Bên cạnh đó, thiết kế tinh tế tại căn hộ tại Diamond Boulevard là sử dụng vật liệu xây dựng cao cấp của những thương hiệu hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như, gạch granite cho phòng khách và sàn gỗ nhập khẩu cao cấp cho phòng ngủ làm tôn lên sự tinh tế và sang trọng. Cửa gỗ chống cháy 3 lớp cùng hệ thống khóa điện tử với tính an ninh cao sẽ được bàn giao khi hoàn thiện.

Ngay sau khi khai trương, căn hộ mẫu sẽ mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm thực tế không gian sống tương lai. Tuy nhiên, việc tham quan cũng được chủ đầu tư tiến hành với quy định bắt buộc có các bạn chuyên viên kinh doanh của sàn phân phối đi cùng khách hàng, để hỗ trợ tư vấn tận tình và mô tả hết các công năng của căn hộ mẫu.

“Cái bắt tay” của những ông lớn trên thị trường BĐS khu Đông TP.HCM

Diamond Boulevard là dự án thứ 11 trong tổng số 13 dự án của Tập đoàn Tecco đã và đang triển khai tại Bình Dương. Dự án đã được chủ đầu tư, đơn vị phát triển ĐXMN, đơn vị tín dụng Vietinbank và đơn vị tiếp thị kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng chính thức động thổ vào ngày 17/7 và khai trương nhà mẫu ngày 7/8 vừa qua.

Tọa lạc trên trục đường quốc lộ 13 trung tâm TP Thuận An, từ Diamond Boulevard, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển đến các khu thương mại lớn như: AEON Mall Bình Dương, Lottemart, sân Golf Sông Bé, khu công nghiệp VSIP, các bệnh viện quốc tế Becamex và Colombia.

Ngoài ra, cư dân có thể dễ dàng đến nhiều cơ quan hành chính của TP Thuận An như: Công An thành phố, UBND thành phố, cũng như các ngân hàng lớn và hệ thống các trường học từ mầm non tới trung học.

Ông Ngô Chí Thuận - Phó Tổng Giám Đốc cùng các chuyên viên tư vấn Địa ốc Thuận Hùng đang tham quan sự kiện khai trương nhà điều hành, nhà mẫu dự án Diamond Boulevard.

"Chúng tôi cùng với các đối tác đẳng cấp tập trung mọi tâm sức để cùng nhau tạo nên Khu căn hộ cao cấp Diamond Boulevard và cũng như cánh tay nối dài, đưa sản phẩm tới nhanh nhất với khách hàng trong quý 3/2022.

Mỗi đường nét thiết kế đều toát lên vị thế và đẳng cấp của công trình biểu tượng nổi bật của đại lộ kim cương Bình Dương, thành phố Thuận An", ông Ngô Chí Thuận - Phó Tổng Giám đốc Địa ốc Thuận Hùng chia sẻ.

Sự đầu tư công phu về nội thất và tinh tế trong từng đường nét thiết kế của các căn hộ mẫu Diamond Boulevard đã nhận nhều phản hồi tích cực từ khách hàng tham quan. Tất cả nhằm mang đến một không gian sống chất lượng, cuộc sống phồn vinh cho cư dân nơi đây.

