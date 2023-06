Thái Y Lâm diện áo dài, tắm biển ở Hội An

Ngày 15/6, ca sĩ Thái Y Lâm đăng tải loạt ảnh cô cùng bạn bè du lịch tại Hội An (Quảng Nam). Ngôi sao Đài Loan diện áo dài, tắm biển và thăm thú nhiều địa danh tại đây. Cô cũng trải nghiệm thả đèn hoa đăng, mua sắm và thưởng thức các món ăn ngon của Việt Nam.

Khoảnh khắc Thái Y Lâm mặc đồ bơi, ngồi đánh đàn guitar trong khuôn viên của một resort ở Hội An khiến fan thích thú. Loạt ảnh sau đó nhận về hơn 80.000 lượt thích và nhiều bình luận từ khán giả chỉ sau vài giờ đăng tải.

Thái Y Lâm du lịch ở Hội An (Quảng Nam). Ảnh: @jolin_cai.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ của Hàn Quốc, Trung Quốc đến Hội An, Đà Nẵng để du lịch. Giữa tháng 5, Lee Byung Hun - người sáng lập BH Entertainment - chi khoảng 75.000 USD để đưa hơn 60 diễn viên, nhân viên trực thuộc công ty này tới Đà Nẵng nghỉ dưỡng. Chuyến đi gồm 20 diễn viên nổi tiếng như Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Lee Jin Wook, Park Bo Young, Go Soo, Jung Woo, Lee Ji Ah, Choo Ja Hyun, Lee Hee Jun, Park Hae Soo, Gil Eun Seong…

Han Hyo Joo đăng tải loạt ảnh tại Đà Nẵng kèm chia sẻ: "Hội thảo đầu tiên mà chúng tôi không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại. Chúng tôi hạnh phúc và biết ơn từng khoảnh khắc".

Thái Y Lâm gia nhập làng giải trí từ năm 1999 và được mệnh danh là diva của làng nhạc Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ ca sĩ thành công khi xây dựng hình tượng gợi cảm và phong cách biểu diễn táo bạo. Loạt ca khúc ăn khách của Thái Y Lâm có thể kể đến như Nói yêu anh, Play, I'm Not Yours, Quảng trường Prague, Hôm nay em muốn gả cho anh, Ugly Beauty...

(Nguồn: Zing News)