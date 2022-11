Thai phụ cùng 2 con bị xe tải cán chết: Bắt giam tài xế để điều tra

(VTC News) -

Chiều 26/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn thảm khốc giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ đang mang bầu 7 tháng cùng 2 con nhỏ chết tại chỗ.

Theo đó, khoảng 8h50, ngày 26/11/2022, tại vòng xuyến đường Văn Tiến Dũng – Võ Nguyên Giáp (phường An Đông, TP Huế), anh Nguyễn Vũ (SN 1991, trú tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe ô tô tải BKS: 75H - 005. 21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp ( Khu đô thị An Cựu City ) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, ô tô va chạm vào xe máy BKS: 75G1 - 304.19 do chị Ngô Thị Thanh H. (SN 1990 trú 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ) điều khiển trên xe chở 2 con nhỏ đi trước cùng chiều gây tai nạn giao thông. Cú tông quá mạnh khiến chị H. và 2 con nhỏ chết tại chỗ. Thời điểm gặp tai nạn chị H. đang mang bầu 7 tháng.

Ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra lãnh đạo UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng ra quyết định bắt tạm giam lái xe Nguyễn Vũ để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi thực hiện xong công tác khám nghiệm, các nạn nhân được cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình đưa về làm tang lễ. Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế hỗ trợ các nạn nhân tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ. Được biết, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, thông thoáng.