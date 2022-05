Thái Nguyên: Mưa lớn gây sạt lở đất, 3 người thiệt mạng

(VTC News) -

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 30 đến rạng sáng 31/5 khiến nhiều địa phương trên địa bản tỉnh Thái Nguyên ngập úng cục bộ. Tại các huyện Đồng Hỷ và Phú Bình, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.

Cũng theo thông tin từ xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên), khoảng 23h30 ngày 30/5, trên địa bàn xóm Na Quán xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ sạt lở khiến 3 người thiệt mạng ở Thái Nguyên.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm: ông H.V.L (SN 1976, chủ nhà), chị H.T.T (SN 1992) và V.T.T (SN 1981, bà con họ hàng với ông L. từ tỉnh Bắc Giang sang chơi).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ huy động 3 máy xúc và lực lượng đến tìm kiếm và cứu hộ, cứu nạn.

Đến 4h ngày 31/5, lực lượng chức năng tìm thấy 1 thi thể của nạn nhân bị vùi lấp. Khoảng 1 giờ sau, thi thể 2 nạn nhân còn lại cũng được tìm thấy và bàn giao cho gia đình an táng.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ 1/6, mưa dông mạnh tiếp tục xuất hiện và có thể tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) khả năng xuất hiện mưa dông vào thời gian chiều tối và tối.

"Khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những ngày qua mưa nhiều và tiếp tục mưa nhiều trong những ngày tới nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản", ông Thành cảnh báo.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ 30/5 đến 31/5, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Chiều và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều và tối nay mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa, mưa to.