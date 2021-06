Thái Nguyên bác tin '500 công nhân về từ Bắc Giang trốn cách ly'

Trước thông tin hơn 500 công nhân của tỉnh Thái Nguyên trở về từ Bắc Giang đã trốn cách ly, tối 17/6, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Hiện nay, toàn bộ người lao động sau khi được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên tổ chức đón về từ vùng dịch của tỉnh Bắc Giang đã được cách ly tập trung theo đúng quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Lao động từ Bắc Giang lên xe trở về địa phương tiếp tục quá trình theo dõi COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, trong 2 ngày 15 và 16/6, Thái Nguyên đã cử đoàn công tác đến các vùng dịch của Bắc Giang để tiếp nhận và đón người lao động của tỉnh trở về địa phương, với mục đích đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình di chuyển, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và hỗ trợ tỉnh Bắc Giang giảm bớt khó khăn khi vừa phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo hậu cần phục vụ hàng vạn người lao động chưa trở lại làm việc.

Đây là những lao động đang lưu trú trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế, có nguyện vọng trở về địa phương và đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhiều lần với SARS-CoV-2.

Qua rà soát ban đầu, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang đã xác định có 2.725 lao động là người Thái Nguyên đăng ký nguyện vọng và đáp ứng đủ điều kiện trở về địa phương. Tuy nhiên, khi Đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên đến đón, chỉ có gần 2.200 lao động có mặt tại các điểm tập kết để trở về.

Tất cả những lao động này trở về đều được cách ly tập trung và theo dõi sức khỏe trong 21 ngày tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên của tỉnh Thái Nguyên.

Với hơn 500 lao động không đến địa điểm đón, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: “Theo thông tin phản ánh từ một số địa phương, nhiều lao động vẫn đang ở lại tỉnh Bắc Giang do một số doanh nghiệp tại đó đã được phép hoạt động trở lại. Động thái này diễn ra sau khi tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch đón lao động trở về. Ngoài ra, cũng có một số người do không muốn tiếp tục phải cách ly tập trung, nên đã chọn giải pháp về tự do."

Trước thực trạng đó, ngày 16/6, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương trong tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và tổ chức cách ly tập trung ngay đối với các trường hợp trở về từ hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, mà không tuân theo kế hoạch bàn giao công dân giữa tỉnh Thái Nguyên với các tỉnh.

Các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, đặc biệt là các chốt giáp ranh với tỉnh Bắc Giang siết chặt quản lý người qua lại để hạn chế tối đa những người có nguy cơ xâm nhập sâu vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên.