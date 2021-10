Thái Bình: Tổ chức tập huấn về ATTP cho Ban công tác Mặt trận các khu dân cư

(VTC News) -

Trong năm 2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình triển khai 4 hội nghị tập huấn cho Ban công tác Mặt trận các Khu dân cư huyện Quỳnh Phụ. Trong đó, có 560 người tại 4 cụm dân cư là cụm Quỳnh Nguyên, cụm Quỳnh Mỹ, cụm An Thái và cụm An Dục.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến và triển khai văn bản pháp luật về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các thành viên Ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ dân phố nhằm thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân tham gia bảo đảm ATTP xây dựng nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Hội nghị được thực hiện theo Kế hoạch số 260/KH-ATTP ngày 24/8/2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thái Bình về việc tổ chức hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về ATTP năm 2021.

Thông qua hội nghị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thái Bình cũng muốn tăng cường sự giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP của chính quyền sở tại, tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc thực hiện Luật ATTP và các quy định của nhà nước, của tỉnh về đảm bảo An toàn thực phẩm.

Tại buổi hội nghị, các thành viên tham dự tham gia phát biểu ý kiến, chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai tại địa phương mình, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện ATTP trên địa bàn.