Thái Bình khởi công 3 dự án trị giá 240 triệu USD

Ba dự án này gồm Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam (của Công ty TNHH Lotes Việt Nam Việt Nam), Nhà máy Ohsung Vina Thái Bình (của Công ty TNHH Ohsung Vina thuộc Tập đoàn Ohsung Display Hàn Quốc) và Dự án Xây dựng, kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài (của Công ty Nam Tai Group Pte.Ltd).

Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD (tương đương 2.760 tỷ đồng).

Trong đó, Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam có tổng vốn đầu tư 120 triệu USD (tương đương 2.760 tỷ đồng). Nhà máy sẽ sản xuất chân kết nối ram máy tính, cáp nối (cable) dùng cho máy tính và thiết bị điện tử... Sản phẩm chủ yếu được cung cấp cho các tập đoàn lớn như Itel, Samsung, Sony.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1, nhà máy có năng lực sản xuất gần 79.000 sản phẩm chân kết nối ram máy tính (tương đương hơn 552 tấn/năm), 12.000 sản phẩm cáp nối dùng cho máy tính và thiết bị điện tử (tương đương 840 tấn/năm) và 432.000 sản phẩm linh kiện, cấu kiện kim loại dùng cho máy móc công nghiệp (tương đương 324 tấn/năm).

Dự án đầu tư Nhà máy Ohsung Vina với quy mô diện tích 6 ha, tổng vốn đầu tư 40 triệu USD (tương đương 907 tỷ đồng). Trong giai đoạn 1, dự án xây dựng nhà máy có công suất thiết kế 48.000 sản phẩm mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện (tương đương 20.000 tấn/năm), 48.000 tấn sản phẩm gồm các chi tiết, linh kiện khác bằng nhựa và kim loại của mô tơ (tương đương 1.500 tấn/năm).

Nhà đầu tư cho biết việc thi công sẽ được triển khai gấp rút để nhà máy đi vào hoạt động vào tháng 6 năm nay. Tiếp đó, họ sẽ đẩy nhanh giai đoạn 2 và 3, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024 và sử dụng tổng diện tích đất khoảng 60.000 m2 tại Khu công nghiệp Green i-Park.

Dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê nhà xưởng Nam Tài sẽ có 42 ha nhà xưởng, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD (tương đương 1.812 tỷ 800 triệu đồng). Theo kế hoạch, từ nay đến 12/2023, nhà đầu tư xây dựng nhà điều hành, văn phòng, 7 nhà xưởng, trung tâm thiết kế thời trang và các hạ tầng liên quan; từ 12/2023 đến 12/2026 sẽ xây dựng thêm 20 nhà xưởng và các công trình phụ trợ.

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, cho rằng việc thu hút các dự án đầu tư có vai trò quan trọng với tỉnh và đây là những dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, có quy mô lớn, triển khai trong thời gian ngắn sau khi được cấp chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo ông Thận, việc đồng loạt khởi công, động thổ chuỗi ba dự án này thể hiện rõ niềm tin của các nhà đầu tư dành cho tỉnh Thái Bình, hiện thực hóa những cam kết của nhà đầu tư để triển khai dự án trên thực địa, sớm đi vào hoạt động mang lại giá trị sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Đây cũng là động lực quan trọng, tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, kinh tế ven biển của tỉnh Thái Bình.

Tuy vậy, để các dự án hoàn thành và sớm đi vào hoạt động bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả, ông Nguyễn Khắc Thuận yêu cầu chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền để người dân vùng dự án hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư, nhà thầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động và an toàn tài sản, hoàn thành công trình theo đúng tiến độ và chất lượng đề ra.

Ông Thận cũng đề nghị nhà đầu tư, phối hợp chặt chẽ, tập trung mọi nguồn lực để triển khai dự án, thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục hành chính và sớm hoàn thành, đưa dự án vào hoạt động có hiệu quả.

Công ty cổ phần Green i-Park (GiP) đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1).

Khu Công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1) do Công ty Cổ phần Green i-Park (GiP) làm chủ đầu tư, nằm trong phạm vi quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng phê duyệt ngày 28/10/2019.

Khu công nghiệp có quy mô sử dụng đất là 588,84 ha, tổng vốn đầu tư là 3.885 tỷ đồng, đặt mục tiêu thu hút các dự án lấp đầy khu công nghiệp đạt trên 4 tỷ USD, tạo khoảng 50.000 việc làm mới, đóng góp hàng năm cho ngân sách tỉnh từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng. Kết thúc năm 2021, dự án đã được UBND huyện kiểm kê và thực hiện giải phóng mặt bằng đạt gần 500 ha.

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi đóng góp đất đai đang canh tác cho khu công nghiệp, GiP và các nhà đầu tư thứ cấp đã cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ sử dụng tối đa lao động địa phương. Do đó công tác đào tạo, dạy nghề đang được các nhà đầu tư thứ cấp triển khai song song với việc xây dựng nhà máy.

Trong 2021, mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch COVID-19, nhưng đã có 4 hợp đồng được ký với các nhà đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn 440 triệu USD. Đây là con số chưa từng có đối với tỉnh Thái Bình, đã góp phần đưa Thái Bình vươn lên hàng thứ 15/63 về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên cả nước.

Đây là những thành quả bước đầu của chủ trương chiến lược của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường, để người nông dân "ly nông bất ly hương".

Chia sẻ với VTC News, đại diện Green i-Park cho biết doanh nhiệp đang từng bước thực hiện sứ mệnh tiên phong được lãnh đạo tỉnh Thái Bình giao phó, ngày càng củng cố niềm tin vào định hướng phát triển của KCN Green i-Park nói riêng và khu Kinh tế Thái Bình nói chung.