Thái Bình, Hà Tĩnh gấp rút chằng chống nhà cửa, trường học ứng phó bão số 7

Video: Người dân Hà Tĩnh tất bật chống bão số 7

Theo dự báo, bão số 7 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An trong chiều nay. Để ứng phó với cơn bão này, các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh không để tàu, thuyền ra khơi, đồng thời đưa các phương tiện còn đang đánh bắt xa bờ vào nơi tránh trú an toàn; mái tôn của các trường học, nhà hàng được chằng néo đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại trường Tiểu học Thịnh Lộc (Lộc Hà), nhà trường huy động hàng chục phụ huynh cùng giáo viên khẩn trương chằng néo lại các mái tôn, mái ngói, dùng tre, gỗ kiên cố lại các phòng học.

Cô Hoàng Nữ Quỳnh Nga, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thịnh Lộc cho biết: “Hiện chưa có thông báo cho học sinh nghỉ học, nhà trường sẽ bám sát các thông báo để đảm bảo an toàn cho học sinh".

Các phụ huynh giúp nhà trường gia cố lại các mái che trước khi bão về. (Ảnh: Phan Ấn)

Tại vùng biển Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), ngư dân đang đưa tàu bè vào nơi tránh trú bão an toàn. Các nhà hàng, ki ốt ven biển cũng được căng dây, chằng chống kiên cố. Các biển hiệu, biển quảng cáo và cờ Tổ quốc được tạm thời tháo dỡ để phòng tránh bão thổi bay.

Đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản, chính quyền địa phương cùng với các hộ dân chủ động các phương án phòng chống an toàn, không để người dân nào trông coi các lồng bè khi bão vào.

Ở những vùng dân dễ bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập úng, các địa phương chỉ đạo sẵn sàng phương án di dân, nhất là các địa phương ven biển cần phải sơ tán nếu bão vào.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân neo thuyền vào bến an toàn. (Ảnh: Phan Ấn)

Thiếu tá Nguyễn Đình Hiểu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, các tàu thuyền tại khu vực Cảng Cửa Sót đã nhận được thông báo và vào các khu neo đậu an toàn. Lực lượng biên phòng tiếp tục phối hợp với các ngành giám sát, không để ngư dân ra khơi đánh bắt cá trước lúc bão vào để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Đây cũng là nội dung được triển khai tại tỉnh Thái Bình để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 7.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương ven biển của tỉnh này nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 5h ngày 14/10.

Các tàu, thuyền ở Thái Bình vào nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: Báo Thái Bình)

UBND các huyện, thành phố tại tỉnh Thái Bình khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện và các lồng, bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, ven biển...

Các địa phương nhanh chóng di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thuỷ, hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm, các vùng bãi thấp ven sông, cửa sông, số ngư dân trên các phương tiện làm ăn trên sông, trên biển vào nơi an toàn; kiểm tra các nhà dân, nhà tập thể, bệnh xá, trường học xung yếu, kiên quyết di chuyển dân đến nơi an toàn; đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông. Các công việc này phải hoàn thành trước 10h ngày 14/10.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương bằng mọi biện pháp khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa, hoa màu có thể thu hoạch được, đặc biệt ở các vùng có khả năng bị ngập úng để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.