Thái Bình: Con gái phụ xe khách tuyến Bắc - Nam dương tính với SARS-CoV-2

(VTC News) -

Sáng 26/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Bình cho biết, ngành y tế vừa ghi nhận trường hợp con gái BN 14463 ở xã An Thanh (Quỳnh Phụ) dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, sau nhiều ngày tiếp xúc gần với bố đẻ là ông Đ.V.V. (BN 14.463 đã được công bố chiều 25/6), chị Đ.T.T (SN 1975, ở thôn Thanh Mai, xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ) cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ thôn Thanh Mai đã được phong tỏa với gần 600 hộ dân sinh sống.

Thái Bình xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân. (Ảnh: CDC THái Bình)

Về lịch trình di chuyển của chị Đ.T.T: Tối 14/6, vợ chồng chị T. đi xe máy đón bố đẻ là BN 14.463 (ông Đ.V.V) từ nhà xe Trung Đức về trạm Y tế xã An Thanh khai báo y tế.

Sáng 14/6 và 16/6, chị T. đi mua thức ăn tại thôn Đông, xã Thanh Mai. Trong các ngày 17/6, 18/6, 20/6, 24/6 chị T đi chợ mua thức ăn tại thôn Đông, thôn Thanh Mai (xã An Thanh) và thôn An Bài (thị trấn An Bài).

Đặc biệt, từ 14/6 - 25/6, hàng ngày vợ chồng chị T. đi làm tại Công ty Đạt Gia, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ. Tại tổ bệnh nhân làm có khoảng 20 công nhân (Công ty Đạt Gia có 550 công nhân). Hàng ngày chị T. đều mang cơm sang cho bố đẻ.

Trưa 25/6, chị T. được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, mẫu của chị T. được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình xét nghiệm PCR cho kết quả khẳng định chị Đ.T.T dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân T. hiện đã được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cũng theo CDC tỉnh Thái Bình, ngay trong đêm 25/6, ngành y tế Thái Bình đã huy động tổng lực cán bộ gồm CDC tỉnh, Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ và sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia lấy mẫu cho các hộ dân thuộc khu vực cách ly, phong tỏa tại một số xã ở huyện Quỳnh Phụ.

Trong đêm, toàn lực lượng đã lấy hơn 2.600 mẫu bệnh phẩm. CDC tỉnh Thái Bình đã thực hiện xét nghiệm được 987 mẫu, trong đó 30 mẫu F1, 222 mẫu F2 được xét nghiệm. Kết quả 986 mẫu âm tính với SARS-CoV-2, 1 mẫu dương tính là con gái BN 14.463.