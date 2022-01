Thái Bình: Chủ tịch xã xin lỗi gia đình bị 'nhốt' suốt 7 ngày trong nhà

(VTC News) -

Trả lời báo chí, ông Phạm Thành Khoa - Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, trong buổi phát thanh trực tiếp của địa phương sáng 18/1, ông sẽ gửi lời xin lỗi tới gia đình bị "nhốt" vì có người về từ vùng đỏ cũng như người dân 10 thôn trên địa bàn xã.

Theo ông Khoa, ngày 17/1, chính quyền địa phương đã họp về sự việc trên, đồng thời mời ông Phạm Ngọc Thao - trưởng thôn Cao Bạt Lụ lên làm việc và rút kinh nghiệm sâu sắc.

"Đây là sự việc đáng tiếc, tình ngay lý gian. Tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm", ông Khoa nói và cho biết gia đình này đã được mở khoá cửa sau 7 ngày bị "nhốt" (từ 9/1 đến 16/1).

Gia đình bị "nhốt" 7 ngày vì có người về từ vùng đỏ ở xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã được mở cửa trở lại.

Như VTC News đưa tin, ngày 16/1, anh N.X.B (38 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) phản ánh tới báo chí việc bố mẹ và 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) của anh ở thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị cán bộ thôn khoá trái cửa, “nhốt” trong nhà nhiều ngày do về từ TP Hải Phòng khi địa phương này đang là "vùng đỏ".

Cũng theo anh B., khi Hải Phòng là vùng đỏ, anh đưa 2 con về gửi nhà ông bà nội ở thôn Cao Bạt Lụ. Hai cháu được bà nội đưa đến Trạm Y tế xã Nam Cao khai báo y tế và test nhanh COVID-19 cho kết quả âm tính.

Mặc dù vậy, theo phản ánh của gia đình, Trạm Y tế vẫn yêu cầu phải cách ly tại nhà, khóa trái cửa ở trong nhà 7 ngày, chìa khóa thôn trưởng cầm.

Sau đó, 4 người trong gia đình phải cách ly ở bên trong cánh cửa khoá trái từ 9-16/1, nhờ hàng xóm mua thực phẩm giúp rồi dùng dây kéo lên.

Chia sẻ về việc này, Chủ tịch UBND xã Nam Cao - ông Phạm Thành Khoa cho biết, xã không có quy định cụ thể về việc khoá cổng hay khoá cửa trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, địa phương yêu cầu các trưởng thôn vận dụng như thế nào cho linh hoạt, từng nhà, từng hoàn cảnh phải cụ thể và có sự thoả thuận giữa thôn với gia đình, thống nhất mới thực hiện. Chỉ duy nhất trường hợp 4 người trong gia đình ở thôn Cao Bạt Lụ là xảy ra việc trên.

Về việc này, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương đã yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Nam Cao giải trình và hiện địa phương đã có tờ trình gửi trung tâm.

Tuy nhiên, đại diện Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương khẳng định, về chuyên môn, đơn vị không hướng dẫn địa phương "nhốt" 4 người trong gia đình 7 ngày. Địa phương cũng không xin ý kiến chỉ đạo của tuyến trên.