Thaco xuất khẩu xe Kia sang Myanmar

Thaco cũng hướng đến việc cung cấp tất cả các sản phẩm Kia do công ty sản xuất tại Việt Nam cho thị trường Myanmar, sau Cerato và Soluto sẽ là Sedona, Seltos…

Ngày 26/8/2020, 80 xe Kia Soluto được sản xuất tại nhà máy Thaco Kia thuộc Khu Công nghiệp Thaco Chu Lai (Quảng Nam) được xuất khẩu sang Myanmar, là lô xe du lịch thứ 3 của Thaco đưa qua thị trường này tính từ tháng 12/2019. Thaco đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu xe và linh kiện phụ tùng của Kia Motors trong khu vực ASEAN.

Container xe Kia Soluto được đưa lên tàu chuẩn bị xuất khẩu sang Myanmar

Myanmar là thị trường ô tô có tốc độ tăng trưởng cao. Theo số liệu của Hiệp hội ô tô Myanmar, số lượng xe bán ra năm 2019 là gần 22.000, tăng 5 lần so với ba năm trước đó.

Container xe Kia Soluto được đưa lên tàu chuẩn bị xuất khẩu sang Myanmar

Hiện nay, Chính phủ Myanmar đang tăng cường các biện pháp để phục hồi nền kinh tế sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với chính sách thông thoáng hơn, do đó nhu cầu mua xe của khách hàng cũng gia tăng. Sau khi mở cửa trở lại các hoạt động vào tháng 6/2020, thị trường ô tô Myanmar nhanh chóng phục hồi với doanh số 2.631 xe, tăng 20,4% so với tháng 5/2020, mở ra thêm cơ hội cho xe nhập khẩu.

Tàu Zim cập cảng Chu Lai, chuẩn bị nhận hàng xe Kia Soluto xuất khẩu sang Myanmar

Đẩy mạnh xuất khẩu sang Myanmar là một trong những mục tiêu Thaco đặt ra trong lộ trình trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu xe và linh kiện phụ tùng của Kia Motors tại ASEAN. Hiện nay tại Myanmar, Super Seven Stars Motors Industry (SSS) là nhà phân phối xe du lịch Kia, và các mẫu do SSS cung cấp chưa thật đa dạng, có giá bán cao do phải nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Xe Kia Soluto sản xuất tại nhà máy THACO Kia - KCN THACO Chu Lai

Thông qua Kia Motors Hàn Quốc và SSS, Thaco đã thực hiện dự án xuất khẩu xe Kia từ Việt Nam. Nhờ sản phẩm đa dạng, đạt tiêu chuẩn chất lượng Kia toàn cầu, giá bán phù hợp hơn, xe Kia do Thaco sản xuất đã ngày càng có mặt nhiều hơn tại Myanmar.

Xe Kia Soluto sản xuất tại nhà máy THACO Kia - KCN THACO Chu Lai

Cuối năm 2019, lô hàng đầu tiên của Thaco xuất khẩu sang Myanmar là 120 xe Kia Cerato. Tháng 5/2020 tiếp tục xuất khẩu thêm 80 xe và nhận được phản hồi tích cực. Lô hàng tháng 8 này là 80 xe Kia Soluto - một trong những mẫu mới được khách hàng yêu thích tại Việt Nam. Sedan hạng B này được thiết kế thông minh, trang bị động cơ Kappa 1.4L thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu, với 2 phiên bản: hộp số tự động 4 cấp có khả năng chuyển số thông minh và hộp số sàn 5 cấp có tỷ số truyền động tối ưu.

Xe Kia Soluto sản xuất tại nhà máy THACO Kia - KCN THACO Chu Lai

Đặc biệt, Soluto được Kia chọn là mẫu xe đầu tiên để trang bị tính năng kết nối thông minh Kia Link tại Việt Nam. Đây là tính năng hoàn toàn mới được Kia phát triển theo xu thế ứng dụng công nghệ số, giúp cảnh báo và hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố. Từ khi ra mắt tại Việt Nam tháng 9/2019, Soluto thường xuyên góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với tổng doanh số 8.540 xe tính đến hết tháng 7/2020.

Xe Kia Grand Carnival xuất khẩu sang Thái Lan ngày 22/8

Bên cạnh xe du lịch, dự kiến tháng 11/2020 Thaco sẽ xuất khẩu một lô sơmi rơmoóc sàn 45 feet sang Myanmar. Trước đó, ngày 22/8, công ty đã xuất khẩu sang Thái Lan 80 xe Kia Grand Carnival, mẫu này có tên Kia Sedona tại thị trường Việt Nam.