Thả diều, đốt rơm, chiếu tia laser đang đe dọa an ninh hàng không

Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia vừa cảnh báo nguy cơ mất an toàn hàng không do người dân thả diều, đốt rơm rạ gần sân bay. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không dân dụng tiếp tục xảy ra do người dân thả diều, chiếu tia laser, ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

Các vụ việc nêu trên tập trung tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và một số cảng hàng không, sân bay khác trên phạm vi toàn quốc.

Việc thả diều, đốt rơm rạ, chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay gây mất an toàn an ninh hàng không. (Ảnh minh hoạ)

Trước nguy cơ mất gây mất an ninh hàng không, Ủy ban An toàn hàng không, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Cục Hàng không chỉ đạo các cảng vụ hàng không, cảng hàng không, sân bay chủ động đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến từng hộ gia đình, người dân thuộc địa bàn lân cận cảng hàng không, sân bay về ảnh hưởng của việc thả diều, đốt rơm rạ, chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao đến an ninh hàng không

Tuy nhiên đến nay, tình trạng các vụ việc vi phạm không hề suy giảm mà còn có chiều hướng gia tăng.

Do đó, Ủy ban An ninh hàng không đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay…tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không.

Tăng cường triển khai thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban An ninh hàng không về kiểm soát chướng ngại vật, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, đèn pha công suất lớn, phương tiện, đèn chiếu laser tại khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

Rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, uy hiếp an toàn bay và có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động bay theo đúng quy định pháp luật.