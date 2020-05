Những trào lưu gây sốt của dân công sở mùa dịch

Ngay cả khi việc giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều công ty vẫn lựa chọn phương án làm việc luân phiên, thậm chí tiếp tục làm việc tại nhà tới hết tháng 5 để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, sau hơn 2 tháng tìm cách “chung sống” với dịch, rất nhiều phương án ứng phó với bão Covid từ chỗ chỉ thí điểm nội bộ đã lan tỏa thành trào lưu sống tích cực trên mạng xã hội, giúp người lao động duy trì được "nhịp đập" công việc trong bất cứ điều kiện nào.

1001 giải pháp sống chung với dịch

7h sáng, thay vì dắt xe ra khỏi nhà đưa con đi học rồi đến công ty thì chị Hoàng Mai, nhân viên một công ty du lịch tại Hà Nội lại bật bếp, nấu đồ ăn sáng cho con sau đó lên blog của công ty và bắt đầu chia sẻ về những chuyến đi đáng nhớ trong đời của mình. Đây là một trong những cuộc thi nội bộ mà công ty chị Mai phát động nhằm tạo động lực cho nhân viên khi công ty đang “đóng băng” vì dịch COVID-19.

Làm việc trực tuyến thời Covid

“Thời điểm tạm nghỉ ở nhà do dịch mình và nhiều đồng nghiệp cũng khá sốc do thay đổi môi trường. Bình thường bận rộn với tour tuyến, lịch trình thì giờ lại ở nhà với 4 bức tường. Mình bị khủng hoảng mất mấy ngày. May mắn là công ty mình đã phát động một số cuộc thi về kiến thức du lịch, thậm chí cả cuộc thi nấu ăn trực tuyến tại nhà nên khoảng thời gian ngủ đông do dịch của mình cũng trở nên có ý nghĩa hơn” – chị Mai chia sẻ.

Cũng trên tinh thần vượt bão Covid, nhiều công ty còn xây dựng “team phản ứng nhanh để thường xuyên cập nhật tình hình, đưa ra hướng giải quyết trong từng thời điểm, hỗ trợ toàn bộ nhân viên chi phí hàng tháng để mua khẩu trang, nước sát khuẩn dùng tại nhà. Hàng tuần, công ty tổ chức cuộc thi qua ảnh “Góc làm việc tại nhà” nhằm xây dựng không khí làm việc gần gũi, vui vẻ, nhưng vẫn nghiêm túc mùa "Cô Vy".

Dịch COVID-19 đã gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp và người lao động trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân trên 1.200 doanh nghiệp, nếu COVID-19 kéo dài 6 tháng, 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản.

Trong đó, ngành du lịch, vận tải, hàng không, bất động sản là những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch. Và nếu không muốn lọt vào danh sách càn quét của COVID-19, các doanh nghiệp phải nhanh chóng trở thành những chú “tắc kè hoa” – thích nghi linh hoạt trước những thách thức của thời cuộc, không chỉ trong hoạt động kinh doanh đơn thuần, mà còn trong việc duy trì một "nhịp sống" khỏe mạnh cho doanh nghiệp.

Change for future – Luồng gió tươi mát những ngày "ngủ đông"

Không khó để tìm thấy những bài viết chia sẻ trên mạng xã hội như của chị Mai trong mùa COVID-19 này. Nhưng ấn tượng hơn cả là một chiến dịch thú vị của tập đoàn Sun Group có tên Change for future, thu hút hàng nghìn nhân viên tập đoàn này tham gia và lan tỏa cả tới cộng đồng, với những thử thách thay đổi bản thân hấp dẫn.

Nhân viên Sun Group tham gia thử thách Changeforfuture

Đây là phong trào thay đổi bản thân quy mô toàn quốc trên mạng xã hội. Các cán bộ nhân viên được kêu gọi chấp nhận một thử thách liên quan đến kiến thức, sức khỏe, văn hóa, văn nghệ nhằm lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và không ngừng hoàn thiện mình ngay trong mùa dịch.

Đáng chú ý, từ một phong trào nội bộ thú vị, chiến dịch đã trở thành "trend" trên cả cộng đồng những người không phải là nhân viên Sun Group. Chị Trang, một nhân viên tập đoàn này hào hứng chia sẻ: “Mẹ mình rất thích tập Yoga nên ngay khi thấy con gái đang tham gia thử thách Yoga Chào Mặt Trời thì mẹ mình cũng tập theo và hào hứng tham gia quay clip cùng. Ngay sau đó, cả câu lạc bộ Yoga của mẹ mình thấy hay quá cũng tham gia vào thử thách, tự quay lại bài tập tại nhà. Mình cảm thấy rất vui vì đã cùng với các đồng nghiệp khắp ba miền lan tỏa được tinh thần tích cực tới người thân và cộng đồng”.

Đặc biệt hơn, Change for future còn thu hút được sự tham gia của các cặp bố con nhóm nhạc Oplus, với những màn thử thách "cực chill" làm dân tình phát sốt vì độ dễ thương. Những động tác thể dục tại nhà tốt cho sức khỏe nhưng được thể hiện hết sức đáng yêu để thử thách nhân viên Sun Group thực hiện cùng người thân trong gia đình đã trở thành sợi dây kết nối, hâm nóng tình cảm gia đình trong những ngày "đóng băng", và truyền thêm nguồn cảm hứng tích cực tới cộng đồng.

Nhân viên Sun Group tham gia thử thách của nhóm nhạc Oplus

Ngay cả khi quay trở lại làm việc tại văn phòng sau lệnh giãn cách xã hội, các hoạt động của Change for future vẫn chưa hết hot với cuộc thi “Chiến khu 5S” - xây dựng và duy trì môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp nơi công sở. Phương thức linh hoạt với thời cuộc của Sun Group cùng nhiều công ty khác đã "giữ nhiệt" được cho nhân viên, đảm bảo được guồng công việc và tinh thần làm việc năng động, sáng tạo bất chấp những khó khăn chồng chất trong mùa dịch.

Dịch bệnh có thể tạo ra vô vàn khó khăn cho doanh nghiệp, song nếu biết biến “nguy” thành “cơ”, không khó để biến đó trở thành liều thuốc tăng đề kháng mạnh mẽ cho giai đoạn bùng nổ hậu COVID-19.