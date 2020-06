Khám phá bí ẩn tính cách con người qua ngày sinh

Ngày sinh - thế lực ngầm quyết định tính cách con người

Người xưa cho rằng, mặt trời và mặt trăng là hai hành tinh có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con người. Mặt trời được coi là có ảnh hưởng đến những biểu hiện hình thức ở bên ngoài mà ngay chính bản thân người đó cũng không nhận ra, tức những cái hoàn toàn vô thức được biểu hiện ra ngoài. Đôi khi phải nhờ người khác nói thì họ mới nhận ra điều đó.

Mặt trăng là cái ẩn chứa trong nội tâm, ở cấp độ tinh thần và người khác không thể nắm bắt được. Người xưa cho rằng, mặt trăng ở gần trái đất nhất nên có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Cũng giống như mặt trăng có thể khiến thủy triều lên xuống, mọi chu kì hoạt động của cơ thể và máu huyết trong người đều có liên quan đến lực hấp dẫn của mặt trăng. Trong môn chiêm tinh học của người xưa cho rằng, mặt trăng quay một vòng quanh trái đất mất khoảng 30 ngày.

Trong 30 ngày đó mặt trăng lại ở các vị trí khác nhau so với trái đất, ở mỗi vị trí nó lại tạo ra ảnh hưởng không giống nhau. Vì vậy, một người sinh ra ở thời điểm nào sẽ chịu sự ảnh hưởng của mặt trăng trong thời điểm ấy và sẽ mang những đặc trưng riêng tính cách riêng. Những đặc trưng ấy là tình cảm, thói quen, sở thích, cảm xúc và mô thức hành vi.

Do mặt trăng có tốc độ di chuyển nhanh vì vậy từ trường của nó gây ra ảnh hưởng cũng liên tục thay đổi, vì vậy nó còn là đại diện cho sự thay đổi nhanh chóng của thói quen cuộc sống, phản ứng cảm xúc của con người với một sự vật nào đó. Ví dụ, có lúc tự nhiên ta cảm thấy vui vẻ nhưng có lúc tự nhiên lại cảm thấy buồn chán vô cớ.

Người xưa quan niệm ngày sinh sẽ quyết định số phận của con người

Cho biết ấn tượng và đánh giá của người khác về người đó như thế nào. Cho biết những thành tựu trong sự nghiệp có tốt hay không. Người xưa cho rằng, sinh ra ở vị trí mặt trăng tốt thì thị lực ở mắt trái nhất định sẽ rất tốt, các hoạt động của máu huyết trong người bình thường và có chức năng tiêu hóa tốt. Có thể nói như vậy là do, người xưa cho rằng mặt trăng quản lí các cảm quan trên cơ thể như vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác. Nếu ở vị trí mặt trăng tốt thì các cơ quan này đều hoạt động bình thường, chính xác và ngược lại. Cũng do sự di chuyển nhanh ấy mà những đứa trẻ sinh ra chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn thôi đã có những đặc trưng tính cách khác nhau. Điều này được giải thích là do vị trí của mặt trăng đã khác nhau. Trong đó có vị trí tốt và vị trí xấu, vị trí tốt xấu này sẽ cho biết sức lôi cuốn và hấp dẫn của một người, sức ảnh hưởng đến người khác tốt hay xấu.

Qua những điều vừa nói trên, mặt trăng giống như một thế lực đứng đằng sau và quyết định tính cách của mỗi người. Dưới đây là tính cách của mỗi người tương ứng với ngày sinh âm lịch theo quan niệm cổ nhân, xin được hầu chuyện mua vui để quý vị tham khảo:

Người sinh vào ngày 01 (trăng non): Thường là người có cơ thể và tâm hồn mạnh mẽ, tính cách thoải mái dễ chịu và tràn đầy sự tự tin. Suy nghĩ tư duy có thiên hướng cao ngạo và lòng tự trọng, tự hào về bản thân cao, có cảm giác không được thành thục chín chắn lắm. Dễ mẫn cảm, trầm cảm và dễ bị tổn thương.

Những người sinh ngày này thích quan sát những sự vật mang tính mới lạ, không ổn định. Thích trải nghiệm và thử thách những cái mới. Tuy vậy, họ lại là những người may mắn trong cuộc sống, có khả năng nắm bắt cơ hội ở thời điểm thích hợp, vì vậy có lợi cho việc mở mang phát triển con đường phía trước của mình. Họ cũng là mẫu người có sức lôi cuốn mạnh mẽ.

Tuy phúc khí và quan lộc của người sinh mùng 1 đôi khi không thể cả hai đều tốt đẹp nhưng tài vận thì lại tương đối tốt, thường xuyên được quý nhân giúp đỡ chỉ bảo. Trong sự nghiệp có cơ hội thuận lợi để phát triển. Những người phụ nữ sinh vào ngày này phần nhiều đều có mệnh vượng phu, sau khi kết hôn đều giúp được nhiều cho chồng, khiến tình hình kinh tế gia đình ngày càng phát triển.

Về tổng thể đại vận thì lúc trẻ vận thế tương đối bình thường, nhưng trung niên về sau dần thay đổi tốt lên và có được thanh danh cũng tài phúc. Nhưng nếu vì vậy mà quá đắc trí tự mãn, quá ham theo đuổi phú quý phù vân thì vận đang tốt lại thành xấu. Vì vậy, nên chú ý điều này, làm việc thiện là một cách tốt để giữ hạnh phúc và an hưởng phú quý dài lâu. Về già, cuộc sống đầy đủ ít khi phải lo nghĩ, con cháu vui vầy.

Cổ nhân cũng quan niệm, dù là sinh cùng ngày nhưng giờ khắc ra đời của mỗi người khác nhau nên số phận họ không giống nhau.

Nhiều khi họ có cách hiểu sai lệch so với chân lí nên đôi khi bị người khác hiểu lầm là người không chân thật, nhưng thực tế đôi khi là do sức tưởng tượng quá vượt trội. Tất nhiên họ là người may mắn trong vận mệnh, nhưng dù sao cũng nên điều chỉnh một chút khuyết điểm của mình để cuộc sống trở về thực tế hơn. Có thể nói, những người sinh vào ngày này, cả nam và nữ đều có tâm tính đoan chính thuần hậu, đối đãi với người khác thân ái và thiện lương, ít có sự tranh chấp.Những người sinh nhằm ngày mồng 2: Đây là mẫu người ưa thích hoạt động và nhiệt thành, là người thiên về hành động. Họ dễ bị ảnh hưởng của cảm giác, dễ đồng cảm và thông cảm với người khác. Có sức tưởng tượng phong phú, tuy nhiên đây vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi những kịch bản đã duyệt sẵn trong đầu nên đôi khi khó phân biệt được thật giả đúng sai.

Tuy về mặt sức khỏe không có gì đáng lo ngại nhưng duyên với những người trong gia đình thì lại tương đối nhạt, dễ có thiên hướng phải đi xa để yên bề gia thất hoặc lập nghiệp. Về tổng thể đại vận thì thời trẻ vận thế tương đối vất vả, khó có sự giúp đỡ che trở từ anh em trong gia đình mà phải tự thân vận động, độc lập gây dựng mọi cái. Từ trung niên trở đi đến hậu vận thì dần phát triển cả về mặt tài phúc và sự nghiệp. Người sinh vào ngày này nếu là nam thì tướng mạo thường thanh tú, nếu là nữ thì có sự thông minh vượt trội.

Sinh ngày mồng 3: Là mẫu người có tính cách dễ chịu thoải mái và tình cảm cao thượng, họ tạo ra sức hút vô hình với người khác nên có mối quan hệ xã hội rộng, bạn bè bằng hữu nhiều. Đây cũng là mẫu người có nhận thức sâu sắc về giá trị đạo đức nên rất đáng tin cậy. Thích làm việc từ thiện bố thí, giúp đỡ và bảo vệ những thân phận nghèo đói, tàn tật, trẻ em và người già neo đơn và Bí ẩn tính cách con người qua ngày sinh

Cổ nhân cho rằng, mặt trăng là vệ tinh và gần với trái đất nhất, vì vậy từ trường của nó cũng gây ảnh hưởng lên trái đất và tâm tính của con người tương đối lớn. Vì vậy, căn cứ vào vị trí của mặt trăng so với trái đất có thể biết được tính cách thiên bẩm của một con người như thế nào, tức dựa vào ngày sinh âm lịch để đoán định.

Người xưa quan niệm con số 3 không may mắn nên những người sinh ngày này dễ gặp bất hạnh trong cuộc sống. Họ là những người có trực giác tương đối tốt khiến họ đưa ra lựa chọn luôn chính xác. Mẫu người giỏi kết giao bạn bè gần xa và có sức ảnh hưởng đến người khác, vì vậy cũng được mọi người giúp đỡ. Nên cố gắng phát huy điểm mạnh của mình để cuộc sống càng trở nên thuận lợi.

Có thể nói, người sinh vào ngày này nếu đã kết hôn thì nên chú ý trong mối quan hệ vợ chồng, cần phải lấy sự hòa mục, nhường nhịn trên tinh thần xây dựng làm trọng, nếu không sẽ dễ dẫn đến những rắc rối thậm chí đổ vỡ không đáng có. Vận con cái tương đối mỏng, dễ gặp tình trạng hiếm muộn, vì vậy thường ngày nên tu tâm dưỡng tánh, làm thiện tích đức để cải thiện vấn đề này.

Tổng thể đại vận, thời trẻ là người chăm chỉ, đến năm 20 tuổi có nhiều cơ hội được người đi trước dẫn đường đề bạt giúp đỡ nên cơ hội thành công lớn. 40 tuổi trở đi đã có thể đạt được những thành tựu lớn, không những sự nghiệp phát triển thuận lợi mà cuộc sống gia đình cũng vui vầy không lo lắng, được hưởng cảnh vinh hoa hưng thịnh.

Sinh ngày mồng 04: Tuy bên ngoài họ luôn tạo cho người khác có cảm giác là người rất tự tin, tự kiểm soát được bản thân. Nhưng thực tế thì họ lại tràn ngập sự hoài nghi về tài năng của của mình, từ đó khiến họ lo sợ về tương lai và thế giới bên ngoài. Họ là mẫu người đặc biệt ghét bị đè nén, áp lực, họ luôn có mong muốn có được sự lựa chọn hoặc hành động một cách tự do trong công việc và với các lĩnh vực khác cũng vậy.

Tuy sẽ có đôi chút khó khăn và cản trở trong cuộc sống nhưng dù sao với sự nỗ lực cố gắng họ vẫn có thể may mắn đạt được nguyện vọng. Những người sinh vào ngày này, bất kể là nam hay nữa đều có tài trí xuất chúng. Tổng thể đại vận, thiếu thời mọi việc đều thuận lợi, đôi khi có cảm giác làm việc hơi phá cách, gặp nhiều khó khăn. Nhưng đến trung niên thì vận thế dần phát triển thuận lợi về sự nghiệp, tiền tài dễ kiếm hơn.

Điều cần chú ý duy nhất là cuộc sống gia đình dễ có sự phân tranh thị phi. Nếu đi xa để phát triển thì dễ có người giúp đỡ. Những người đã kết hôn thì vợ chồng hòa thuận chung sống tình cảm, gia đình viên mãn. Cuộc sống ít gặp những vấn đề phiền não lớn, có thể nói là người vui vẻ bình an.