Chơi đã đời, ăn thỏa thích chỉ với một tấm vé, Bà Nà Hills ngay chứ còn gì

Cơ hội du ngoạn “công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam” do World Travel Awards vinh danh chưa bao giờ hấp dẫn đến thế.

Với tên gọi “Yêu Việt Nam, Du lịch Việt Nam”, đây là chương trình kích cầu thứ 2 được Sun World Ba Na Hills triển khai chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau khi đón khách trở lại từ 30/4.

Theo đó, từ ngày 15/5 – 15/7, du khách mua vé cáp treo du ngoạn Bà Nà Hills cũng sẽ được tặng ngay vé ăn buffet. Cụ thể, mua vé cáp treo dành cho người lớn với giá 750.000 đồng, du khách sẽ được tặng ngay vé buffet trị giá 255.000 đồng, mua vé cáp treo cho trẻ em từ 1-1,4m với giá 600.000 đồng/vé, tặng ngay vé buffet trị giá 128.000 đồng, riêng trẻ dưới 1m sẽ được thưởng thức buffet miễn phí.

Triển khai đồng thời cùng chương trình kích cầu “Miền Trung - Tây Nguyên chờ chi- Bà Nà ngay đi” với mức ưu đãi giá vé cáp treo tới 60% cho du khách 19 tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên từ 30/4-31/5, combo kích cầu mới toanh của Bà Nà Hills dành cho du khách toàn quốc là một cú hích khơi dậy tinh thần dân tộc “đi là yêu nước” trong mỗi người dân Việt Nam lúc này. Du khách là người dân thuộc 19 tỉnh, thành miền Trung- Tây Nguyên có thể lựa chọn một trong hai chương trình khuyến mại để tận hưởng chuyến du ngoạn Bà Nà với mức giá ưu đãi hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Vốn đã nổi tiếng toàn cầu với cây Cầu Vàng huyền thoại, và được xem là khu du lịch đẳng cấp nhất miền Trung, Sun World Ba Na Hills chưa bao giờ khiến du khách thôi phấn khích với những sản phẩm và dịch vụ mà khu du lịch này có thể đem lại cho du khách.

Du ngoạn Bà Nà Hills là một hành trình khiến người trẻ được thỏa mãn thú vui khám phá, được đi từ cảm xúc phấn khích này đến ngạc nhiên và trầm trồ khác, con nít được mê say trong một thế giới cổ tích ngoài đời thực và người già tìm thấy sự an yên, tĩnh lặng rất thiền giữa không gian núi non, rừng già mênh mang, thanh khiết. Đó là lý do, dẫu có đến Bà Nà nhiều lần, du khách vẫn thấy mình nên quay lại nơi này, thêm nhiều lần nữa.

Một ngày là không đủ để cảm cho hết sức hấp dẫn của châu Âu thu nhỏ trên đỉnh núi Chúa, với những lâu đài mang phong cách Pháp cổ và vườn hoa hồng Morin đang vào thời kỳ rực rỡ nhất. Một ngày cũng chưa đã với những ai đam mê check-in sống ảo, bởi ở Bà Nà có cả ngàn góc ảnh mà cứ giơ máy lên, bạn có thể chắc chắn rằng, cả thời gian dài sau đó, bạn sẽ được tận hưởng cái cảm giác sung sướng của việc “đã khuya rồi vẫn ngồi đếm like”. Và một ngày, với trẻ con tới Bà Nà, sẽ là một sự tiếc nuối, khi thế giới thần tiên với những lâu đài và công chúa, hoàng tử cùng những trò chơi say mê ở công viên Fantasy Park sao có thể qua nhanh đến thế?

Đâu chỉ nổi tiếng với mỗi cây Cầu Vàng và những tòa lâu đài cổ, ngay cả những con đường nhỏ lát đá quanh co men theo các lâu đài, những lối bậc thang mát dịu bóng cây dẫn lên khu tâm linh, con đường bích họa hay lối trần nhà họa cảnh phố cổ Hội An với mây trời sông nước và những con thuyền sống động như vừa được ai đó treo ngược lên cao… cũng có sức hút đến mê mẩn. Bà Nà khiến mỗi bước chân là một khám phá mới mẻ, đầy hấp lực.

Nhưng nếu đến Bà Nà mà chỉ dạo chơi Làng Pháp, chụp ảnh với 9 vườn hoa, lang thang tự sướng với Cầu Vàng hay phiêu du với những làn trượt 3 vòng xoáy… thì bạn mới chỉ biết đến một nửa của Bà Nà. Một nửa sút hút còn lại nằm ở những món ngon mà hệ thống nhà hàng dày đặc trong khu du lịch này có thể mang tới cho du khách.

Thưởng thức buffet ở Bà Nà có thể coi được là một cuộc du ngoạn qua những miền đất. Không chỉ những món ăn mang đặc trưng của ba miền Việt Nam như: bún chả Hà Nội, bánh xèo miền Nam, nem lụi miền Trung…, mà những đặc sản ẩm thực hấp dẫn Á – Âu đều có ở Bà Nà. Chính sự thú vị của ẩm thực tại Bà Nà là lý do khu du lịch này dành tặng du khách combo mua vé cáp treo tặng vé buffet. Và bạn thì chắc chắn không nên bỏ lỡ cơ hội được thực hiện cùng lúc 2 chuyến đi: tới Bà Nà và “đi khắp thế giới qua những món ăn”.

Chơi đã đời, ăn thỏa thích, sẽ chẳng có điểm đến nào khiến bạn mua một vé mà có đủ hết sự sung sướng như thế. Book vé, dịch chuyển đi, giờ không còn là thời khắc “ở nhà là yêu nước nữa rồi”!