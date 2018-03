Tết rộn ràng trong lễ hội hoa cực chất trên đỉnh Bà Nà

(VTC News) - Muôn hoa đã khoe sắc khắp mọi lối của khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Lễ hội đã tưng bừng, cuồng nhiệt, đắm say khắp không gian những tòa lâu đài chóp nhọn cổ kính, thơ mộng… Không ai ngăn được những bước chân rộn rã hẹn nhau trên đỉnh núi Chúa, nhưng nhắc nhỏ các bạn, đến đây rồi thì rất dễ say, mà đã say thì không muốn về.

Diễn ra từ 10/2 – 9/3/2018, Lễ hội hoa Bà Nà chào đón du khách bằng thế giới của những sắc màu hoa quen có, lạ cũng nhiều. Nhưng nữ hoàng của các loài hoa mùa này ở Bà Nà Hills sẽ là tulip – loài hoa kiêu sa tượng trưng cho sự giàu có, thành công, có nguồn gốc từ Hà Lan.

Các cô nàng sẽ muốn sà ngay đến những bông tulip rực rỡ, đủ màu từ đỏ cờ, đỏ nhung, đỏ viền vàng, đỏ viền cam, vàng, cam, hồng… Tulip khi lên Bà Nà bông to hơn, thân mập hơn và sắc hoa cùng bền màu hơn. Đó cũng là lý do năm nay đến Sun World Ba Na Hills, du khách thấy ngợp ngời tulip.

Hết ngất ngây với chục ngàn chậu hoa tulip đặt khắp nơi ở Làng Pháp, lại choáng ngợp với những sắc hoa hồng tao nhã, cánh hoa bung nở hứng trọn nắng trời. Đào chuông e ấp kiêu sa loài hoa đặc trưng của Bà Nà, hồng tỷ muội, cúc, phong lữ, trà nhật…. Thưởng lãm thánh địa hoa này, một ngày liệu có đủ?

Bà Nà còn quyến rũ đến mê hồn với những đại cảnh được trang trí cầu kỳ, như con đường đẹp như tranh mang phong cách Nhật Bản này chẳng hạn.

Tạo dáng bên anh đào hồng, Ngọc Anh – du khách đến từ TP HCM hào hứng: “Bà Nà vốn đã nổi tiếng với muôn hoa, nhưng năm nay đến thấy lại chẳng giống với năm ngoái, đẹp hơn, rực rỡ và ấn tượng hơn nhiều. Nói chung, đến hoài rồi mà không chán”.

Không chỉ bị mê hoặc bởi những màu hoa, hàng ngàn du khách còn thực sự bị “đốn tim” với những cô gái tóc vàng trong bộ trang phục lộng lẫy những màu hoa với bướm... Cả một vườn hoa xuân được tái hiện thật lộng lẫy trong 3 suất trình diễn carnival mỗi ngày.

Ngay giữa Làng Pháp, một trái tim khổng lồ được thiết kế như một nụ hoa đỏ rực, biểu tượng cho tình yêu nồng nàn. Dành trọn ngày 14/2 bên nhau ở nơi này, không gì ý nghĩa hơn thế với các cặp đôi.

Hoa có ở mọi nơi, ngay cả trên trang phục của nghệ sỹ, trên mái tóc của các diễn viên… Các em bé chẳng cần phải tưởng tượng về những công chúa, hoàng tử trong cổ tích, bởi xứ hoa Bà Nà Hills đích thực là thế giới cổ tích rồi.

Hãy dừng lại, khi nghe âm nhạc lạ tai từ đâu đó trên ban công của một tòa lâu đài cổ kính. Âm thanh của tiếng đàn bandura truyền thống Ukraine có sức mê hoặc khủng khiếp. Nó khiến người khô cằn nhất cũng phải ngước lên ban công lãng mạn kia, để phiêu lưu trong những giai điệu dễ thương, vui vẻ, và mỉm cưởi với những cô gái xinh đẹp kia.

Minishow đấu kiếm nghệ thuật diễn ra từ 11h20 đến 11h45 hàng ngày cống hiến cho du khách những màn trình diễn “nghẹt thở”, những cú rượt đuổi, tung mình ngoạn mục của các “ngự lâm quân”. Bà Nà Hills mùa xuân này hóa thành một phim trường thực thụ.

Liên tục trong ngày, các minishow “chất lừ” như Múa lửa, Dạ vũ mùa xuân, Vũ khúc ngày đẹp tươi, Xiếc đu dây… sẽ được lần lượt trình diễn. Trước và sau mỗi show đều có khoảng thời gian để diễn viên chụp hình với du khách. Vì thế nhớ mang theo sạc dự phòng trước khi đến lễ hội.

Đừng nghĩ lễ hội Bà Nà chỉ có những chương trình đậm chất châu Âu. Tết ở Bà Nà sẽ gắn liền với bánh chưng xanh, câu đối đỏ trong những gian hàng Tết đậm chất truyền thống như thế này.

Từ ngày mùng 1 đến mùng 5 Tết, khi đến Sun World Ba Na Hills, du khách - đặc biệt là trẻ em sẽ được nhận lì xì đầu năm từ các ông Địa. Thưởng hoa, ngắm cảnh, hòa vào không khí lễ hội mùa xuân sôi động và không gian Tết cổ truyền đặc sắc, tận hưởng những phút giây an lạc tại khu văn hóa tâm linh trên đỉnh Núi Chúa…, những điều đó đã đủ để bạn có chuyến du xuân trọn vẹn say mê.

Nhã Phương