Tết Nguyên tiêu ở TP.HCM: Chùa đông nghịt khách, chùa lác đác vài người

Cũng giống như bao người khác, chị Thu Lan (36 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) đến chùa Pháp Hoa ngày rằm tháng Giêng để cầu mong một năm mọi sự đều thuận lợi, may mắn và bình an. "Rằm tháng Giêng là rằm lớn nhất, mình đi chùa đầu năm mới để cả năm may mắn, hạnh phúc và cũng mong năm nay dịch bệnh mau qua, cuộc sống trở lại bình thường", chị Lan cho biết.