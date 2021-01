Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Nghệ An bắn pháo hoa tại 3 điểm

(VTC News) -

Ngày 27/1, trả lời VTC News, ông Bùi Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đêm Giao thừa đón năm mới Tân Sửu 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò và Thị xã Thái Hòa. Nguồn kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới đều do xã hội hóa.

Một điểm bắn pháo hoa ở Nghệ An.

Ngoài ra, tại TP Vinh còn tổ chức các hoạt động nổi bật như “Đêm hội Giao thừa” Xuân Tân Sửu năm 2021 tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Các hoạt động đón Tết vui Xuân tại Công viên trung tâm, Lâm viên núi Quyết, Công viên Nguyễn Tất Thành, Đền Hồng Sơn, Đền Quang Trung, nhà văn hóa các phường, xã và các khối, xóm.

Thành phố cũng tổ chức ngày thơ Nguyên Tiêu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian và các giải thể thao truyền thống đầu năm, các hoạt động tâm linh gắn với lễ hội tại các di tích.