Tết Nguyên đán Tân Mão 2023 là ngày mấy dương lịch?

(VTC News) -

Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Mão 2023. Năm nay, Tết Nguyên đán sẽ đến ngay sau Tết dương lịch chỉ vài tuần nên mọi người cũng tất bất hơn với công việc chuẩn bị.

Tết Tân Mão 2023 là ngày nào?

Tết dương lịch 2023 đã là ngày 10/12 âm lịch. Và chỉ sau đó chưa đầy 3 tuần, chúng ta lại đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2023.

Theo lịch âm, ngày 30 Tết năm nay sẽ rơi vào thứ Bảy ngày 21/1/2023 dương lịch và mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Mão là 22/1 dương lịch, nhằm vào Chủ nhật.

Ngày mồng 1 Tết là ngày mấy dương lịch? Tết Nguyên đán Tân Mão 2023 rơi vào Chủ nhật ngày 22/1/2023.

Tết 2023 được nghỉ mấy ngày?

Ngày 1/1/2023 rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Như vậy, nếu người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023.

Sau Tết Dương lịch ba tuần sẽ đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Hiện số ngày lẫn thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán 2023 vẫn chưa được chốt.

Trong hai phương án gồm nghỉ 7 ngày (từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, tức 20/1/2023 đến hết 26/1/2023) và 9 ngày (từ 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão, tức 21/1/2023 đến hết 29/1/2023); nhiều bộ ngành chọn phương án nghỉ 7 ngày.

Riêng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị nghỉ 8 ngày, từ 28 tháng Chạp tới hết mùng 5 tháng Giêng, đi làm bù thứ Bảy (19-26/1/2023, làm bù 28/1/2023).

Mọi năm người lao động chỉ được nghỉ 1-2 ngày, năm nay lịch nghỉ tết dương lịch kéo dài hơn một ngày nên mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn để lên lịch vui chơi cùng gia đình hoặc chuẩn bị dần cho Tết Nguyên đán sắp tới.

Ý nghĩa của Tết Nguyên đán

Tết Âm lịch (hay Tết Nguyên đán, Tết Cổ truyền hoặc đơn giản là Tết) là ngày lễ lớn nhất trong các lễ hội ở Việt Nam, có vị trí cực quan trọng trong đời sống văn hóa, tâm linh người Việt. Đây là dịp để mọi người đoàn tụ với gia đình, về thăm quê hương và tưởng nhớ tổ tiên.

Trong tâm thức của người Việt, ngày Tết chính là ngày của sự sum họp, đoàn viên. Dù đang ở đâu, làm bất cứ nghề gì, người ta đều mong được trở về nhà ăn bữa cơm tất niên cùng gia đình, được khấn vái trước bàn thờ tiên tổ.

Bữa cơm tất niên ngày 30 Tết được người Việt rất coi trọng.

Vào ngày 30 Tết, theo phong tục, nhà nào cũng chuẩn bị đủ hai mâm cúng tổ tiên ông bà và các thần linh đúng khoảnh khắc giao thừa để xóa bỏ hết những đen đủi, muộn phiền năm cũ và chào đón năm mới an lành, hạnh phúc.

Ngày mùng 1 Tết, các gia đình chờ đón người xông đất đầu năm. Ông bà ta quan niệm, sau thời điểm giao thừa, ai bước vào nhà đầu tiên với lời chúc mừng năm mới sẽ chính là người xông đát. Thông thường, chủ nhà sẽ mời người nào tốt số, hợp vía, hợp tuổi với gia chủ để đến xông đất nhà mình. Người xông đất cũng phải vui vẻ, sức khỏe dồi dào, để đem lại may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Cũng trong ngày đầu năm, bố mẹ, ông bà thường mừng tuổi con trẻ với lời chúc mạnh khỏe, ngoan ngoãn, an lành. Con cháu trưởng thành cũng lì xì ông bà cha mẹ để cầu mong họ luôn mạnh khỏe, ở bên mình thật lâu.

Người Việt Nam tin rằng những ngày Tết vui vẻ sẽ báo hiệu một năm mới an lành, tốt đẹp. Năm cũ đi qua mang theo những điều không may mắn và năm mới bắt đầu mang đến cho mọi người niềm tin vào cuộc sống. Nếu chúng ta có năm cũ may mắn và thuận lợi thì sự may mắn này sẽ kéo dài qua năm sau.Với ý nghĩa này, Tết còn là ngày của lạc quan và hy vọng.