Tết Nguyên Đán là gì? Tại sao lại gọi là Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là gì?

Tết Nguyên Đán hay được gọi là Tết cổ truyền của người dân Việt Nam ta. Tết được tính theo lịch âm và đây cũng là dịp lễ lớn, diễn ra vào đầu năm. Dịp mà tất cả người con xa xứ trở về nhà, về với gia đình.

Thuật ngữ "Tết" mà mọi người vẫn hay gọi là một dạng rút gọn để chỉ Tết Nguyên Đán, nó có nguồn gốc từ tiếng Việt cổ có nghĩa là "Lễ hội sáng mồng một".

Tết Nguyên Đán bắt nguồn từ đâu?

Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với sự tích “Bánh chưng bánh giầy”, một câu chuyện dân gian của người Việt ta. Trong đó, Tết Nguyên Đán được có nguồn gốc từ thời Vua Hùng thứ 6. Sau này bánh chưng cũng là món ăn truyền thống của ngày Tết.

Nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng, Tết Nguyên Đán có nguồn gốc từ Trung Quốc và du nhập vào nước ta vào khoảng thời gian 1.000 năm Bắc thuộc. Đến nay vẫn có nhiều luồng ý kiến và luôn là chủ đề gây tranh cãi.

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

Ý nghĩa Tết Nguyên Đán - Tết cổ truyền

Tết Nguyên Đán là thời điểm giao thoa đất trời

Tại sao nói Tết Nguyên Đán là thời điểm giao thoa đất trời? Vì, năm cũ qua đi - năm mới bắt đầu, mọi người sẽ tổng kết và gác lại những dự định của năm cũ dù hoàn thiện hay chưa hoàn thiện và bắt tay vào chuẩn bị cho năm mới chỉn chu, đầy đủ hơn. Đây là lý do tại sao bố mẹ chúng ta thường làm mâm cơm cúng vào Đêm giao thừa.

Đây cũng là khoảng thời gian giao thoa giữa đất và trời, chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi hơn với thần linh. Mâm cơm cúng đó vừa là mâm cơm đầu tiên của gia đình, cũng là tấm lòng gửi tới Thần Nông, Thổ địa, ông Công, ông Táo, những người thân trong gia đình đã khuất,... nhằm mục đích cầu may, mong các Ngài phù hộ cho năm tới làm ăn suôn sẻ và thuận lợi.

Tết Nguyên Đán là dịp tưởng nhớ ông bà tổ tiên

Ngày vui, gia đình sum vầy bên nhau cũng là lúc chúng ta trò chuyện và dành những lời chúc may mắn nhất cho người thân của mình. Đây cũng là khoảng thời gian ta tỏ lòng thành, tưởng nhớ tới ông bà, tổ tiên của ta.

Tết Nguyên Đán là dịp cầu mong may mắn, tài lộc

Năm cũ qua đi, năm mới bắt đầu đồng nghĩa với việc một khởi đầu mới lại tới. Lý do người ta thường đi chùa đầu năm là để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe và may mắn cho bản thân, gia đình. Cho nên, dịp Tết Nguyên Đán cũng là dịp mọi người cầu mong may mắn và tài lộc.

Tết Nguyên Đán là dịp đoàn tụ gia đình

Dù có đi xa đến đâu, có thường xuyên về hay thi thoảng thì bất cứ người con nào cũng sẽ trở về tổ ấm của mình và đoàn tụ vào dịp Tết Nguyên Đán. Đây cũng chính là dịp để những đứa con báo hiếu cho ông bà, cha mẹ, hâm nóng tình cảm gia đình.

Tết Nguyên Đán là dịp cúng trả lễ thần linh

Theo quan niệm dân gian, những thành quả mà chúng ta đã gặt hái được trong năm qua cũng nhờ một phần thần linh giúp đỡ. Vì vậy, mào mỗi dịp Tết Nguyên Đán ta nên làm lễ cúng trả thần linh. Ví dụ như người nông dân có một mùa thu hoạch bội thu, cần phải làm lễ cúng trả lễ cho Thần Nông.

