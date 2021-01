Tết Nguyên đán 2021, mỗi ngày có 1.200 chuyến bay phục vụ khách

Ngày 19/1, nguồn tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, do tác động của dịch COVID-19, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các hãng hàng không sẽ không khai thác đường bay quốc tế như thường lệ mà thay vào đó là tập trung khai thác các đường bay nội địa nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo đó, trong giai đoạn Tết 2021, các hãng đã lập kế hoạch khai thác trung bình hơn 1.000 chuyến bay nội địa/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ Tết năm trước và ngày cao điểm nhất đạt 1,2 nghìn chuyến bay/ngày, tăng 25,3% so với cùng kỳ Tết năm trước.

Trong đó Vietnam Airlines và Vasco khai thác trung bình 379 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 504 chuyến/ngày, tăng tương ứng 35,5% và 31% so với Tết năm trước.

Vietjet khai thác trung bình 371 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 375 chuyến/ngày, tăng tương ứng 17% và 28% so với Tết năm trước.

Bamboo Airways khai thác trung bình 180 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 190 chuyến/ngày, tăng tương ứng 27,5% và 34% so với Tết năm trướ.

Pacific Airlines khai thác trung bình 124 chuyến/ngày, ngày cao điểm là 130 chuyến/ngày, tăng tương ứng 25% và 28% so với Tết năm trước.

Bên cạnh các chuyến bay vào khung giờ ban ngày, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tăng tải khai thác các chuyến vào khung giờ đêm từ 22h đến 7h sáng ngày kế tiếp với tổng số chuyến bay trung bình khoảng 140-150 chuyến/ngày.

"Siết" an ninh tại sân bay Nội Bài

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh , an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, nhằm tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt nhân viên và người điều khiển, vận hành thiết bị phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay tuyệt đối tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không trong quá trình hoạt động tại khu vực hạn chế.

Ngoài ra, cần tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện; quán triệt nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay tuân thủ đúng quy trình khai thác, vận hành phương tiện, thiết bị.

Cục cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy trình khai thác, vận hành phương tiện mặt đất, các quy định về an ninh, an toàn hàng không.

Đồng thời xem xét, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về an ninh, an toàn trong quá trình khai thác tại cảng hàng không, sân bay.