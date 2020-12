Tết Dương lịch nghe 'Happy New Year', bạn có hiểu ý nghĩa thực sự của nó?

(VTC News) -

Happy New Year là một trong những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới ABBA. Riêng tại Việt Nam, đây là ca khúc không thể thiếu được trong mỗi dịp Tết đến, kể cả Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Từ khắp thành thị tới nông thôn, đâu đâu cũng vang lên những giai điệu quen thuộc của ca khúc. Nói không quá, cứ nghe Happy New Year và cứ nghe Happy New Year là biết Tết đang đến gần.

Đây là ca khúc ngoại quốc, nhưng lại nằm trong số những ca khúc phổ biến nhất ở Việt Nam trong mỗi dịp tiễn năm cũ qua, đón năm mới đến.

Hình ảnh mở đầu trong MV "Happy New Year", ca khúc thường vang lên mỗi dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Mỗi khi ca khúc vang lên mỗi dịp Tết Dương lịch, nhiều người lại thấy háo hức, rạo rực, vui sướng. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của ca khúc lại không chứa đựng niềm vui như mọi người nghĩ.

Happy New Year ban đầu có tên gọi Daddy Don’t Get Drunk On Christmas Day (Bố ơi, đừng say trong ngày Giáng sinh). Ca khúc ra đời vào năm 1980 nhưng phải tới 19 năm sau đó, nhóm ABBA mới phát hành đĩa đơn cho nó. Nghĩa là ngay bản thân nhóm nhạc huyền thoại của Thụy Điển lúc đầu cũng không đánh giá cao đứa con tinh thần của mình.

ABBA gồm có 4 thành viên, cũng là 2 đôi vợ chồng: Björn Ulvaeus và Agnetha Fältskog - Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Một năm trước khi Happy New Year ra đời, Bjorn và Agnetha tuyên bố ly hôn. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn với cặp đôi còn lại, khi chỉ 1 năm sau đó, họ cũng đường ai nấy đi. Và vào năm 1982, ABBA tan rã. Do đó có thể thấy, Happy New Year cũng phần nào thể hiện tâm trạng của các thành viên trong nhóm.

No more champagne/ And the fireworks are through/Here we are, me and you/Feeling lost and feeling blue/It's the end of the party/And the morning seems so grey...

(Tạm dịch: Sâm-panh đã cạn, pháo hoa đã tàn/Tôi với bạn cảm thấy lạc lõng và muộn phiền/Tiệc đã tàn và bình minh sao ảm đạm quá...)

Thời điểm mà Happy New Year đề cập đến là sau khi những bữa tiệc đã đàn, những cuộc vui đã cạn, con người ta tỉnh dậy mà thấy trống rỗng, buồn bã và tiếc nuối.

Seems to me now/That the dreams we had before/Are all dead, nothing more/Than confetti on the floor/It's the end of a decade/In another ten years time/Who can say what we'll find/What lies waiting down the line/In the end of eighty-nine.

(Tạm dịch: Bây giờ tôi cảm thấy mọi giấc mơ chúng ta ta từng có trước đây đều đã chết/Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn/Một thập niên vừa kết thúc, nào ai biết 10 năm tới sẽ ra sao/Điều gì đang đợi chúng ta vào cuối năm tám mươi chín…).

Tthế giới trong thập niêm 1970 cũng rất phức tạp với những cuộc chiến tranh lạnh, chạy đua vũ trang, khủng hoảng kinh tế, tình trạng đói khổ. Đó có lẽ cũng là lý do khiến các thành viên của nhóm ABBA viết nên những ca từ nghe thật buồn thảm.

Oh yes, man is a fool/And he thinks he'll be okay/Dragging on, feet of clay/Never knowing he's astray/Keeps on going anyway

(Ôi đúng thế, con người là một lũ ngu ngốc/Và họ cứ nghĩ mình sẽ ổn/Họ luôn do dự và có nhiều tì vết/Họ đã chệch hướng nhưng cứ tiến về phía trước).

Nhóm nhạc ABBA.

Tuy phần lớn nội dung, và giai điệu của Happy New Year đều gợi sự u ám, buồn bã nhưng phần điệp khúc lại mang đến cho người ta niềm hy vọng. Đó là hy vọng về một thế giới nơi mọi người đều là bạn bè. Đó cũng là lời chúc mọi người có thêm niềm tin và can đảm để đối diện với những thử thách.

Happy New Year/Happy New Year/May we all have a vision now and then/Of a world where every neighbor is a friend/Happy New Year/Happy New Year/May we all have our hopes, our will to try/If we don't we might as well lay down and die/You and I.

Và có lẽ, đó cũng chính là lý do mà 40 năm qua, mọi người vẫn bật nghe ca khúc Happy New Year trong mỗi dịp Tết Dương lịch.

