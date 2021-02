Tết ấm áp của cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi

Tết năm ngoái, Trúc Nhi và Diệu Nhi mới được hơn 7 tháng tuổi, vẫn còn dính liền nhau vùng bụng chậu, cùng nương tựa và chia sẻ sự sống. Trước cuộc đại phẫu mổ tách thành công hồi giữa tháng 7/2020, hai chị em gần như "tạm trú" tại bệnh viện.

Tết Tân Sửu năm nay, Trúc Nhi - Diệu Nhi lần đầu tiên được đón Tết ấm áp cùng bố mẹ trong hình hài độc lập, khỏe mạnh. (Ảnh: Kim Vân)

Ca đại phẫu ngày 15/7/2020, đã chính thức mở ra hai cuộc đời mới, hoàn toàn độc lập cho cặp chị em song Nhi. Từ đây các bé được thoải mái vận động, sẽ có được cuộc sống khỏe mạnh, bình thường. Nhìn thấy con trong hình hài mới, cha mẹ song Nhi vỡ òa hạnh phúc. Từ lúc biết tin có con đến nay, họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó nói thành lời.

Đánh đổi tất cả để con bình an

Năm 2018, mang thai lần đầu ở tuổi 25, chị Hồng Thúy (ở quận 9, TP. HCM) vô cùng hạnh phúc khi biết mình mang song thai. Thế nhưng, lần đi khám thai kỳ ở tuần thứ 16, chị được bác sĩ thông báo thai đôi dính nhau vùng bụng chậu, chung một dây rốn. Chị Thúy và chồng (anh Hoàng Anh - PV) bị sốc. Kể từ đó, hành trình làm cha mẹ của cặp vợ chồng trẻ này đầy chông gai và thử thách.

Chúng tôi đã đến Bệnh viện Hùng Vương tìm gặp những bác sĩ trực tiếp chẩn đoán và chăm sóc thai kỳ cho mẹ của song Nhi. ThS. BS Nguyễn Đình Vũ, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Hùng Vương) là người đã chứng kiến cảm giác sốc của vợ chồng anh chị Hoàng Anh và Hồng Thúy khi hay tin hai con dính nhau ở buổi khám thai lần đầu.

Gần 2 năm trước, ThS. BS Nguyễn Đình Vũ đã chia sẻ bức ảnh siêu âm tiền sản của song Nhi kèm lời nhắn nhủ đáng yêu: "Để con nói cho các bạn nghe, tụi con sẽ được sinh ra bởi lòng can trường của cha mẹ con".

Theo bác sĩ Vũ, khi được thông báo rủi ro lớn nếu tiếp tục thai kỳ nhưng hai vợ chồng, đặc biệt là người mẹ vẫn quyết tâm giữ con, điều này đã gây ấn tượng mạnh với bác sĩ Vũ. "Chúng tôi cảm giác bệnh nhân sốc nhưng có vẻ rất muốn tiếp tục theo dõi chữa trị, ánh mắt rất kiên định", bác sĩ Vũ hồi tưởng lại.

Chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi trong vòng tay yêu thương của các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng thành phố trong ngày xuất viện về nhà. (Ảnh: Kim Vân)

Sau khi siêu âm phát hiện dị tật bất thường, những lần thăm khám sau, các bác sĩ nhiều lần khuyến cáo các tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra khi giữ thai, nhưng người mẹ ấy vẫn kiên quyết giữ con bằng mọi giá. Các lần hẹn tái khám, siêu âm, bệnh nhân đi rất đều đặn. Điều này gây ấn tượng sâu sắc cho các bác sĩ.

"Tôi ấn tượng mãi ánh mắt kiên định của cặp vợ chồng và lời tâm sự hai con là món quà được Trời ban cho. Họ tuổi đời còn trẻ, cơ hội có thai lại là dễ dàng. Có thể nói hai em bé đã được sinh ra từ sự dũng cảm của cha mẹ", BS Nguyễn Thị Anh Phương, Phó khoa Sản (Bệnh viện Hùng Vương) chia sẻ.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã cố gắng theo dõi thai phụ đến 29 tuần và yêu cầu nhập viện ở tuần thứ 30. Bởi lẽ, các lần thăm khám và siêu âm cho thấy hai bé đều nhỏ hơn tuổi thai, chậm tăng trưởng, suy dinh dưỡng trong bụng mẹ nên nguy cơ mất thai cao. Diệu Nhi có thể ra đi bất cứ lúc nào kéo theo mạng sống của Trúc Nhi. Đến ngày 7/6/2019, vào tuần thứ 33, Diệu Nhi suy tim ngày càng nặng, tính mạng bị đe doạ, kéo theo mạng sống của người chị song sinh nên các bác sĩ đã quyết định mổ bắt con.

Sau khi sinh với hình hài dính chặt vào nhau, song Nhi được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương qua Bệnh viện Nhi Đồng thành phố nuôi dưỡng với một chế độ hết sức đặc biệt. Mọi sinh hoạt như ăn uống, tắm giặt, mặc quần áo... của hai bé rất khó khăn. Mỗi khi Trúc Nhi ngồi thì Diệu Nhi phải nằm; mỗi khi Trúc Nhi đứng, Diệu Nhi phải ưỡn bụng kềnh lên.

Thông thường, các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy đau khổ, suy sụp, stress khi sinh con ra dị tật, mang hình hài không như mong muốn, nhưng với vợ chồng chị Thúy, song Nhi chính là động lực để họ vượt qua tất cả.

"Thương hai thiên thần nhỏ của mẹ. Mẹ đã cố gắng hết sức, đã đánh đổi tất cả vì hai con, chỉ mong hai con một đời bình an. Nếu ai hỏi mẹ có hối hận không thì mẹ xin trả lời là không. Dù như thế nào con vẫn là con của mẹ, dù khó khăn mẹ sẽ luôn vượt qua vì con", chị Thúy chia sẻ.

Khi hai chị em song Nhi tròn 13 tháng tuổi, cân nặng 15kg, các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ tách dính với mục tiêu mang lại cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác cho Trúc Nhi và Diệu Nhi.

6 tháng sau hậu phẫu, sống độc lập trong hai cơ thể riêng biệt, Trúc Nhi và Diệu Nhi có nhiều thay đổi. Anh Hoàng Anh, ba của song Nhi cho hay, ở nhà hai bé hiếu động, nói sõi "ba, mẹ, măm măm, bye bye", thích "đua" xe lắc và rất dạn dĩ, không ngại khi tiếp xúc với người lạ.

Tuy nhiên, việc chăm con đang tuổi tập đi, tập nói của hai vợ chồng khá là vất vả. Vợ chồng anh ở với bố mẹ và không thuê người giúp việc. Việc kinh doanh giày dép của vợ chồng cũng tất bật nhưng anh chị dồn thời gian nhiều cho song Nhi. Ngoài thời gian chăm con, chị Thúy còn chịu khó làm trà sữa và các loại bánh bán.

"Từ khi xuất viện, hai con khỏe hơn. Việc chăm sóc hai bé có đôi chút cực nhọc nhưng nhìn các con khỏe mạnh là chúng tôi hạnh phúc. Gia đình song Nhi chúc toàn thể mọi người năm mới ấm áp, nhiều thay đổi mới", chị Thúy vui vẻ nói.

Gia đình Trúc Nhi - Diệu Nhi chụp ảnh cùng TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trưởng ê-kíp phẫu thuật. (Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng thành phố cung cấp)

Kỳ tích y học hiện đại nước nhà

Ngày 10/12/2020, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi được cha mẹ đưa ra Hà Nội tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Song Nhi xuất hiện sau câu chuyện như kỳ tích về ê-kíp bác sĩ thực hiện ca mổ tách rời. Hơn 2.000 đại biểu có mặt trong hội trường cũng như các khán giả theo dõi qua truyền hình không khỏi trào dâng xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc cặp song sinh bước lẫm chẫm trong vòng tay dìu dắt của bậc sinh thành. Chân các bé thẳng, chắc chắn mặc dù vẫn phải có sự hỗ trợ của ba mẹ. Trước đó, các bác sĩ dự đoán, hai bé sẽ đi lại vững vàng khi tròn 2 tuổi.

TS. BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Trưởng ê-kíp phẫu thuật cho biết, Trúc Nhi - Diệu Nhi đang phát triển về tâm thần, vận động phù hợp với lứa tuổi, ăn ngủ nghỉ bình thường. Để đi đến thành công của ca đại phẫu này, các bác sĩ đã phải đi qua chục lần hội chẩn. Chứng kiến sự hồi phục và từng bước trưởng thành của song Nhi, ông thật sự hạnh phúc.

Bác sĩ Định cho hay, ông và các đồng nghiệp đã chạm tới ước mơ. Đó là ước mơ của cha mẹ song Nhi mong muốn sinh con mình ra và con mình được trở về nhà với nguyên vẹn hình hài. Mong muốn của ê-kíp phẫu thuật là vượt qua thử thách nghề nghiệp của mình, hoàn thành ca tách dính song sinh phức tạp nhất trong lịch sử y học nước nhà đến thời điểm hiện tại.

Vợ chồng anh chị Hoàng Anh - Hồng Thúy hạnh phúc bên song Nhi trong ngày ra viện. (Ảnh: Kim Vân)

GS. BS Trần Đông A - chuyên gia cố vấn cho cuộc đại phẫu bày tỏ niềm vui khi các bé đã phục hồi rất tốt từng ngày. Ông đánh giá, đây là ca thứ hai mổ tách dính đúng chuẩn quốc tế, đi đến một kết quả như dự kiến là một sự nỗ lực của cả ê-kíp, là niềm tự hào về thế hệ y, bác sĩ trẻ Việt Nam.

Cũng theo GS. BS Trần Đông A, ca mổ tách cặp song sinh dính liền Nguyễn Việt và Nguyễn Đức 32 năm trước chỉ có mình ông là chuyên gia phẫu thuật nhi thì ca mổ tách song Nhi ngày 15/7/2020, thành phần ê-kíp phần lớn là "đàn em" và học trò của ông. Tất cả đều được đào tạo phẫu thuật nhi bài bản. Ca mổ được thực hiện tại một bệnh viện hiện đại nhất, không thua bất cứ trung tâm nhi khoa nào của thế giới. Đó là vinh dự của ngành y tế Việt Nam.

Đánh giá về ca mổ lịch sử này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, ca mổ thành công là thành tựu, niềm tự hào của ngành Y tế TP. HCM và cũng là thành tựu chung của ngành Y tế Việt Nam.

Đến hiện tại, Trúc Nhi - Diệu Nhi đạt đúng quỹ đạo phát triển như các trẻ bình thường, cả về thể chất và tinh thần. Hai chân các bé đã cân bằng, khép thẳng, đứng vững, tự bám vịn vào tường, giường hoặc nắm tay ba mẹ tập đi, véo von tập nói.

Tuy nhiên, hai bé vẫn còn phải tiếp tục một số cuộc phẫu thuật khác nhằm tái tạo hoàn chỉnh hệ tiêu hóa, tiết niệu, sinh sản... Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố khẳng định: "Sẽ đồng hành đến khi cặp song sinh 18 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và độc lập".

Có thể nói, cuộc đại phẫu đầu tiên và khoảng thời gian vừa qua là giai đoạn cam go, đi qua khó khăn với rất nhiều cảm xúc của ba mẹ song Nhi. Đây là bước khởi đầu cho một hành trình mới chở nhiều yêu thương và hy vọng. Hành trình đó dù dài đến đâu, ba mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi cũng sẽ sát cánh tới đó bằng tất cả tình yêu thương và niềm hi vọng về một tương lai tươi sáng, bình an cho hai con.