Testo - Giải pháp hỗ trợ tăng cường sinh lý cho phái mạnh 

Theo y học cổ truyền, nguyên nhân dẫn đến yếu sinh lý ở nam giới là do rối loạn công năng của 5 tạng bao gồm: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận và đặc biệt là do sự suy giảm nội tiết tố Testosterone. Hiện chưa có phác đồ điều trị tận gốc giúp đàn ông lấy lại "phong độ" mà chỉ có cách bổ sung các chất kích thích giúp sản sinh nội tiết tố nam một cách tự nhiên.

Giảm Testosterone gây suy giảm ham muốn sinh lý ở nam giới

Nội tiết tố Testosterone có vai trò tiên quyết trong sức khỏe sinh sản của phái mạnh. Chúng có tác dụng làm tăng ham muốn, tăng khả năng cương, tăng thêm số lượng và chất lượng của tinh trùng. Nồng độ Testosterone thấp không chỉ khiến phái mạnh giảm ham muốn tình dục mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh nam khoa.

Những biểu hiện của suy giảm lượng Testosterone ban đầu thường là khó tập trung trong các "cuộc yêu", mệt mỏi, sức mạnh giảm, cảm thấy "yếu", thời gian hồi phục sau vận động lâu hơn,... Tuy nhiên phái mạnh thường chủ quan và xem thường, chỉ khi những dấu hiệu này lặp lại nhiều lần mới tìm cách khắc phục. Trong trường hợp Testosterone giảm mạnh bất thường sẽ khiến nam giới bị rối loạn cương cứng, liệt dương, chất lượng tinh trùng kém và dẫn tới vô sinh.

Nguyên nhân khiến lượng Testosterone thấp và giải pháp

Thông thường, lượng Testosterone sẽ có mức độ cao nhất trong khoảng thời gian từ 18-25 sau đó giảm dần trong suốt thời gian trưởng thành. Chính vì vậy, thời gian và tuổi tác chính là nguyên nhân làm lượng Testosterone yếu dần.

Vậy còn những quý ông đang ở độ tuổi xuân xanh nhưng nồng độ Testosterone vẫn thấp? Câu trả lời đó chính là có thể do bẩm sinh hoặc bệnh lý liên quan đến tinh hoàn, phân bố hormone ở tuyến yên một cách bất thường.

Chuyên gia nam khoa cho biết, để tăng cường hormone Testosterone một cách an toàn cần bổ sung các chất bổ để cơ thể tăng cường khả năng sản xuất Testosterone tự nhiên. Tuyệt đối không sử dụng những phương pháp như bôi hay tiêm hormone Testosterone ngoại sinh vì sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ và biến chứng nguy hiểm.

Testo - Giải pháp hỗ trợ tăng cường sinh lý cho phái mạnh

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Testo là phương pháp an toàn và hiệu quả giúp phái mạnh sản sinh lượng Testosterone tự nhiên từ bên trong cơ thể. Với Công nghệ kép, Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất dựa trên sự kết hợp của các thảo dược tự nhiên lưu truyền trong nhiều sách đông y cổ phương kết hợp cùng khoa học hiện đại.

Những tinh chất thảo dược trong viên sủi ngấm vào cơ thể, sử dụng cơ chế Tác động kép giúp tăng cường chức năng cho ngũ tạng, bổi bổ thận giúp nâng cao khả năng sinh lý của đấng mày râu.

Testo đã được kiểm định và cấp phép sử dụng bởi Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế với dược liệu chủ lực bao gồm Bạch tật lê, Dâm dương hoắc, Nấm ngọc cẩu, Mật nhân kết hợp cùng các hoạt chất L-Arginine, Kẽm, Phosphodiesterase - 5.

Với những ưu điểm vượt trội, Testo được xem là “vị cứu tinh” lấy lại “bản lĩnh đàn ông” và giữ lửa hạnh phúc gia đình trong cuộc sống hiện đại.